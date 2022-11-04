Togg'un Km'de Kaç Kuruş Yaktığı Belli Oldu
Yerli otomobil Togg'la ilgili en çok merak edilen konu maliyetinin ne kadar olacağıydı. Nihayet Togg'un benzin ve dizel araçlarla kıyası da ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde fabrika açılışı gerçekleştirilen ve gelecek planlaması halka duyurulan yerli otomobil Togg'la ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 90 kWh bataryaya sahip Togg'un şarjını evden fullemenin maliyetinin 235 TL olduğu ortaya çıkarken, otomobilin km başına maliyetinin ise 47 kuruş olduğu belirtildi.
2023 yılının başında trafiğe çıkacağı söylenen yerli otomobilimiz Togg'un maliyetinin ne kadar olacağı da merak konusuydu. Özellikle çevre dostu olmasının yanı sıra artan mazot ve benzin fiyatlarının yanında Togg'un maliyetinin mantıklı olup olmayacağı önem arz ediyor.
500 Km Menzilin Maliyeti 235 TL
Full bataryada 500 km menzile sahip olan Togg'u kıyaslamak gerekirse benzinli bir araç 500 km'de 920 TL maliyete sebep olurken, dizel araç 745 TL maliyet çıkartıyor. Bu noktada 235 TL'lik maliyetle Togg büyük bir tasarruf sağlıyor. Togg'un evden değil, iş yerinden şarj edildiği durumda ticarethane olarak sayılması nedeniyle kilovat birim değeri 4,45 lira oluyor. Bu da 500 km için 400 TL civarı bir maliyete tekabül ediyor.
Togg'un şarj markası Trugo, Togg'un yollarda olacağı güne dek Türkiye'nin dört bir yanına şarj istasyonu açacak ve bu istasyonlarda bataryanın %80'i 25 dakikada dolacak. Şu anda mevcut plan Türkiye geneline 1.500 adet hızlı şarj istasyonu kurma yönünde. Yoğun bölgelerde 25 kilometrede bir istasyon bulunacakken, daha nispeten nüfusun az olduğu bölgelerde ise 50 kilometrede bir istasyon yer alacak.
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Togg'a Özel Kredi Olacak mı? Bakan Nebati Açıkladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli otomobil hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Nebati tarafından yapılan açıklama ile beraber Togg'a özel kredi olacak mı sorusu yanıtlandı.
Yerli Otomobil Togg, İkinci El Otomobil Piyasasını Etkilemeye Başladı
Geçtiğimiz günkü Togg fabrika açılışıyla birlikte önümüzdeki yılın başlarında yollarda olacağı açıklanan Togg'la ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor Yerli elektrlkli otomobilimiz Togg'un gelişinin yaklaşmasıyla birlikte pek çok otomobil sahibi otomobillerini satışa koyarak Togg almayı planlıyor.
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