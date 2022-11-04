Togg'un Km'de Kaç Kuruş Yaktığı Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde fabrika açılışı gerçekleştirilen ve gelecek planlaması halka duyurulan yerli otomobil Togg'la ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 90 kWh bataryaya sahip Togg'un şarjını evden fullemenin maliyetinin 235 TL olduğu ortaya çıkarken, otomobilin km başına maliyetinin ise 47 kuruş olduğu belirtildi.

2023 yılının başında trafiğe çıkacağı söylenen yerli otomobilimiz Togg'un maliyetinin ne kadar olacağı da merak konusuydu. Özellikle çevre dostu olmasının yanı sıra artan mazot ve benzin fiyatlarının yanında Togg'un maliyetinin mantıklı olup olmayacağı önem arz ediyor.

500 Km Menzilin Maliyeti 235 TL

Full bataryada 500 km menzile sahip olan Togg'u kıyaslamak gerekirse benzinli bir araç 500 km'de 920 TL maliyete sebep olurken, dizel araç 745 TL maliyet çıkartıyor. Bu noktada 235 TL'lik maliyetle Togg büyük bir tasarruf sağlıyor. Togg'un evden değil, iş yerinden şarj edildiği durumda ticarethane olarak sayılması nedeniyle kilovat birim değeri 4,45 lira oluyor. Bu da 500 km için 400 TL civarı bir maliyete tekabül ediyor.

Togg'un şarj markası Trugo, Togg'un yollarda olacağı güne dek Türkiye'nin dört bir yanına şarj istasyonu açacak ve bu istasyonlarda bataryanın %80'i 25 dakikada dolacak. Şu anda mevcut plan Türkiye geneline 1.500 adet hızlı şarj istasyonu kurma yönünde. Yoğun bölgelerde 25 kilometrede bir istasyon bulunacakken, daha nispeten nüfusun az olduğu bölgelerde ise 50 kilometrede bir istasyon yer alacak.

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