ÖTV Zammı Togg'u Vurdu! Zamlı Fiyat Listesi Açıklandı!

ÖTV düzenlemesi ardından yerli elektrikli otomobil markası Togg'a zam gelmesi bekleniyordu. Bu noktada bir süredir sessizliğini koruyan Togg, 1 Ağustos itibariyle yeni fiyat listesini açıkladı. Açıklanan fiyat listesinde markanın ciddi oranda bir zam yaptığı açıkça görülüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10X’e Büyük Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesi ve Ağustos Kredisi Duyuruldu

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Geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından Togg’un fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Yerli otomobil markası Togg Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olan yeni T10X fiyat listesini paylaştı. ÖTV diliminden kaynaklı zamların dışında, Togg’un vergisiz fiyatlara da yüzde 13,8 oranında zam yaptığı görülüyor.

En uygun fiyatlı model olan Togg T10X V1 RWD Standart Menzil artık 1 milyon 862 bin TL'den başlıyor. Önceki fiyatı 1 milyon 440 bin TL olan bu versiyon 400 bin TL'yi aşan bir zamla karşı karşıya. En pahalı versiyon olan Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil içinse artış 530 bin TL'yi buldu.

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL 1.862.000 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL 2.172.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL 2.363.000 TL

Trumore uygulamasında listelenen bilgilere göre, V2 RWD Uzun Menzil modelinin anahtar teslim fiyatı 2 milyon 428 bin TL olarak görülüyor. Bu fiyat, yüzde 25'lik yeni ÖTV diliminin üst limiti olan 2 milyon 475 bin TL’ye oldukça yakın. Eğer bu modeli Meridian Premium Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan ile birlikte tercih ederseniz fiyat 3.1 milyon TL’nin üzerine çıkıyor.

Ağustos Ayına Özel Kredi Kampanyası

Togg ağustos ayında hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine cazip kredi fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği dikkat çekerken 48 ay vadeli yüksek tutarlı kredi planları da yer alıyor.

Togg bireysel kullanıcılar için güncel kredi seçenekleri:

250.000 TL kredi – %0 faiz – 12 ay – 20.883 TL aylık taksit

kredi – %0 faiz – 12 ay – 20.883 TL aylık taksit 1.000.000 TL kredi – %2,89 faiz – 48 ay – 45.280 TL aylık taksit

kredi – %2,89 faiz – 48 ay – 45.280 TL aylık taksit 1.500.000 TL kredi – %2,99 faiz – 48 ay – 69.439 TL aylık taksit

Togg kurumsal kullanıcılar için güncel kredi seçenekleri:

250.000 TL kredi – %0 faiz – 12 ay

kredi – %0 faiz – 12 ay 1.750.000 TL kredi – %3,09 faiz – 48 ay – 72.419 TL aylık taksit

ÖTV artışı sonrası Togg fiyatlarında ciddi yükselişler yaşansa da, sunulan kredi kampanyaları alım sürecini bir nebze olsun kolaylaştırabilir. Ancak 3 milyon TL’yi aşan fiyat etiketleriyle Togg, artık birçok kişi için ulaşılması daha zor bir otomobil haline geliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...