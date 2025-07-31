2. El Togg Alacaklar Dikkat: Uzun Menzil Almak İsterken Kısa Menzil Alabilirsiniz!

Togg almak isteyen kullanıcılar dikkat! İkinci el satışlarda büyük bir dolandırıcılık iddiası bulunmakta. Gelen bilgilere göre bazı satıcılar araçları uzun menzil olarak tanıtıyor ancak kısa menzilli araçları satıyor. Bu noktada pek çok farklı platformda tartışmalar yaşanıyor. İşte detaylar...

2. El Togg Alacaklar Dikkat! Dolandırılabilirsiniz!

Togg satın almak isteyen kullanıcılar son zamanlarda tedirgin. Zira ikinci el satış yapan bazı firmalar ve şahıslar tüketicileri dolandırmanın farklı bir yolunu keşfetti. Uzun menzilli versiyonu satın almak isteyen kullanıcıların bazıları satın almak istedikleri otomobillere bakmaya gittiklerinde kısa menzil çıktıklarını ve firmaların bu araçları uzun menzil olarak ilana koyduklarını fark etti.

Konuyla ilgili olarak Facebook gruplarında yapılan yorum ve paylaşımları incelediğimizde özellikle bazı galerilerin bu dolandırıclık yöntemine başvurdukları görülüyor. Peki satın almak istediğiniz aracın uzun menzil mi yoksa kısa menzil mi olduğunu nasıl anlarsınız?

Bu noktada aracın ağırlık değerlerine veya ruhsat adına bakmak aslında tüm sorunlarınızı çözebilir. Ancak bunlara hiç gerek yok. Satın almak istediğiniz aracın şasi numarasını Togg müşteri hizmetleri ile paylaştığınızda aracın tüm teknik özelliklerini sizinle paylaşıyor.

Bunun yanında eğer aracı satın alacağınız şehirde bir Togg yetkili satıcısı veya servisi varsa aracı oraya götürerek hem ekspertiz yaptırabilir hem de aracın tüm teknik verilerini alabilirsiniz. Bu noktada aracı yetkili noktalara götürmek garanti yol diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...