Togg Park Halinde Ne Kadar Elektrik Harcıyor? Gerçek Veriler Belli Oldu!

Elektrikli otomobiller hayatımıza hızla entegre olurken kullanıcıların aklındaki sorular da netleşmeye başlıyor. Özellikle elektrikli araç menzil performansı, kış koşullarında batarya ve menzil kaybı ve park halindeyken enerji tüketimi gibi başlıklar arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Bu noktada “park halinde duran elektrikli otomobil ne kadar enerji harcar?” sorusu da öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak bir Togg T10X kullanıcısı tarafından paylaşılan veriler oldukça ilgi çekti. Zira uzun bir süredir park halinde yatmakta olan T10X'in durduğu yerde ne kadar enerji harcadığı da ortaya çıkmış oldu. İşte gerçek anlamda uzun bir süre boyunca park halinde yatan Togg'un boşta beklerken harcadığı elektrik miktarı ve konuyla ilgili detaylar...

Park Halindeki Elektrikli Otomobiller Ne Kadar Enerji Tüketiyor? Togg İçin Sonuçlar Kesinleşti!

X üzerinden bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma göre 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren kapalı bir garajda park halinde yatan T10X'in harcadığı enerji miktarı belli oldu. Yapılan paylaşımda Togg T10X’in batarya seviyesinin yaklaşık üç ay içerisinde yüzde 60’tan yüzde 42’ye gerilediği bildirildi. Bu da toplamda yüzde 18’lik bir düşüş anlamına gelmekte.

Araç sahibi tarafından aktarılana göre bu süreçte araç aktif olarak kullanılmadı ancak sistem zaman zaman kendi kendine devreye girerek 12V aküyü ana bataryadan besledi. Bahsi geçen akü elektrikli otomobilin bataryasından ayrı olarak çalışan ve aracın multimedya ekranı, uzaktan erişim gibi özelliklerin çalışmasını sağlayan enerji kaynağı olarak görev yapmakta. Yani araç belirli aralıklarda kendini uyandırmakta ve küçük bataryaya gerekli enerjiyi ana bataryadan sağlamakta.

Daha teknik bir hesap yapmak gerekirse Togg T10X'in uzun menzilli versiyonunda yaklaşık 88,5 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Park halinde yaşanan yüzde 18’lik kayıp yaklaşık olarak 15 kWh enerjiye karşılık geliyor. Bu da aylık ortalama 5 kWh civarında bir tüketim anlamına geliyor. Günlük bazda bakıldığında ise oldukça düşük bir enerji harcamasından söz etmek mümkün.

Bahsi geçen durum yalnızca Togg modellerine özgü değil. Günümüzde pek çok elektrikli otomobil Togg gibi kendini uyandırmakta ve gerekli sistem kontrollerini yapmakta. Bu sebeple tüm elektrikli araçlar aslında durdukları yerde de enerji tüketmeye devam ediyor. Ancak belirttiğimiz gibi söz konusu enerji tüketimi oldukça düşük seviyede ve günlük kullanım maliyeti açısından ihmal edilebilir bir düzeyde kalıyor.

Üstelik bu tüketim karşılığında araç sahipleri uzaktan erişim, ön iklimlendirme, güvenlik sistemleri ve bağlantı servisleri gibi fonksiyonlardan aktif şekilde yararlanabiliyor. Yani harcanan enerji aracın sürekli hazır ve erişilebilir durumda kalmasını sağlayan dijital altyapının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...