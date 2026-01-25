Kış Aylarında En Verimli Elektrikli Otomobil Hangisi? Belli Oldu!

Elektrikli otomobiller kış aylarında ne kadar verimli çalışıyor? Pek çok kullanıcı tarafından merak edilen bu soru ADAC testleri ile cevaplanmış oldu. Piyasada en çok satılan modellerin karşılaştırıldığı testte sonuçlar oldukça ilginç. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Otomobil Kış Menzili Testi!

ADAC tarafından elektrikli otomobiller için kış menzili testi gerçekleştirildi. Testte normal bir kullanıcının kullanım senaryosuna göre araçların maksimum menzil mesafeleri ölçüldü. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Zira bazı modeller neredeyse yüzde 50 oranında menzil kaybı yaşadı.

Test otoban, şehir içi ve şehir dışı olmak üzere 3 farklı senaryonun ortak bir rotada uygulanmasıyla yapıldı. Bunun yanında klima, ısıtıcı gibi tüm özellikler normal bir kullanıcı senaryosuna göre kullanıldı.

Test sonuçlarına göre en verimli model Tesla Model Y Premium AWD oldu. Otomobil fabrika verilerine göre (WLTP) 100 kilometrelik bir sürüşte 15,9 kWh enerji harcarken kış testlerinde 22 kWh enerji harcıyor. Bu da fabrika verilerine göre yüzde 40'lık bir tüketim artışı anlamına geliyor. Gerçek tüketim verileriyle yapılan kıyaslamalarda ise bu oran yüzde 25 ile 30 arasında değişiyor.

İkinci sırada ise Audi A6 Avant e-tron performance modeli yer alıyor. Fabrika verisi 14,9 olan model kış testinde 23,2 kWh enerji tüketimine sahip. Onu 3. sıradan Volkswagen ID.7 takip ederken 4. sırada ise Skoda Elroq modeli yer alıyor.

En Verimli Elektrikli Otomobiller Listesi (ADAC Kış Testi)