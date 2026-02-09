200 Bin Km’de TOGG T10X: Batarya Gerçekten Ne Kadar Dayanıyor?

Elektrikli otomobillerle ilgili en çok korkulan konu yıllar sonra batarya ömrünü ne kadar koruduğu ve ikinci el satışındaki değer kaybı. Bu noktada en çok merak edilen modeller arasında yer alan T10X için daha önceden yayınlanan bir test sonucu tekrardan gündem oldu. 200 bin kilometreyi devirmiş bir T10X ile 40 bin kilometreyi devirmiş bir T10X menzil testine tabii tutuldu. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı. İşte detaylar...

Togg T10X 200 Bin Kilometre Testi Tekrardan Gündem Oldu!

Kısa süre önce sosyal medyada paylaşılan bir karşılaştırma videosunda biri yaklaşık 200 bin kilometrede, diğeri ise 40 bin kilometrede olan iki farklı Togg T10X aynı sürüş koşullarında karşılaştırıldı. Ankara çevreyolunda gerçekleştirildiği belirtilen bu testte düşük kilometreli aracın menzilinin 371 kilometre olduğu yüksek kilometredeki aracın ise buna çok yakın bir değer sunduğu ifade edildi.

Bu veriler “elektrikli araç bataryası 200 bin kilometrede ciddi şekilde yıpranır” algısına ters düştüğü için kısa sürede büyük ilgi gördü. Test videosu aslına Kasım 2025 tarihinde yayınlandı. Ancak X üzerinde bir kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması ile yeniden gündeme geldi. Test videosunda 200 bin kilometrede olan Togg T10X modeli 362 kilometre menzil değeri sağladı.

Bu da kullanıcılara 160 bin kilometre fark olsa da Togg'un bataryalarındaki kaybın sadece 9 kilometre olduğu yani yüzde 2,42'lik kaybın yaşandığını gösterdi. Tabi burada aracın kullanım şartları da büyük önem taşımakta. Zira test aracının uzun yolda ve stabil hızlarda kullanıldığı tahmin ediliyor. Elektrikli otomobiller direkt olarak gücü bataryadan aldığı için düzenli bir şekilde stabil değerde güç çekilmesi batarya ömrüne olumlu yansımakta.

Ancak şehir kullanımında yani aktif trafikte dur-kalk hareketlerinin çok sık yapılması bataryada değişken oranda güç sarfiyatı anlamına gelmekte ve bu da batarya ömrünün olumsuz etkilenmesi anlamına gelmekte.

