Togg'a Rakip Yeni Bir Elektrikli Otomobil Geliyor: Fiyatı Çok Daha Ucuz!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilleri arasına bir yenisi daha ekleniyor. Bugün konuya dair bir lansman gerçekleştiren Agrotech, yeni elektrikli otomobil modellerini tanıttı.

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Togg'un öncü olmasıyla birlikte birçok farklı üretici elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptı. İddialı fiyat ve özellikleriyle dikkat çeken otomobiller üretim kısmındaki süreçlerini hâlihazırda sürdürürken aralarına bir yenisi daha ekleniyor.

Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin %75'ini satın alan Agrotech, yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerine sahip A0 sınıfı elektrikli otomobillerini gerçekleştirdiği lansmanda tanıtırken, modellerin satışa sunulacağı tarih olarak da 29 Ekim 2024'ü belirledi.

Türkiye'nin yeni yerli elektrikli markası geliyor.

📍Fiyatı da belli oldu.

Sedan modeli 699.000 TL,

Ticari modeli 1.199.000 TL,



📍Joyce Elektrikli Araç Teknolojilerinin % 75’ini alan Agrotech, yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerine sahip A0 sınıfı elektrikli… pic.twitter.com/6qsZgLgiXk — Berkan Bayram (@Berkan_Bayram) April 2, 2024

Otomobillerin üretim fabrikası Tekirdağ'a kurulacak ve şirketin iddiasına göre yıllık 200 bin üretim kapasitesine sahip olacak.

Agrotech Elektrikli Otomobil Fiyatları

Fiyatlara gelecek olursak, Agrotech en az otomobili kadar iddialı bir fiyatlandırma belirlemiş durumda. Henüz menzili ve özellikleri açıklanmamış olsa da Sedan model 699.000 TL, Ticari model 1.199.000 TL'den satışa sunulacak.

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