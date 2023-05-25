Togg'un Şarj İstasyonunda Hırsızlık Yaşandı!

Türkiye'nin dört bir yanında elektrikli otomobillerin satışa sunulmasıyla birlikte, birçok marka kendi şarj altyapısını da Türkiye'de kurmaya başladı ancak bugün gelen yeni bir olay bu önemli gelişmelere gölge düşürecek cinsten. Yaşanan olaya göre dün Togg Trugo şarj istasyonunda kablolar kesilerek hırsızlık gerçekleştirildi.

Hırsızlar, Vestel üretimi olan şarj istasyonunun hızlı şarj yapılmasını sağlayan bakır kablolarını keserek çaldı. Bölgedeki elektrikli otomobil kullanıcıları olaydan beri hızlı şarj istasyonlarını kullanamıyor.

Togg Şarj İstasyonunun Bakır Kabloları Çalındı

⚡️#Togg'un Batman'da kurduğu şarj istasyonu açılmadan kabloları çalındı! Vestel üretimi şarj ünitesindeki bakır kabloları kesip götüren hırsızlar, istasyonu kullanılamaz hale getirdi.



Firmaların hizmet kalitesini etkileyen bu tür olaylar yurtdışında da sık sık yaşanıyor.… pic.twitter.com/SLU0cx3rXx — Dolubatarya (@DoluBatarya) May 24, 2023

Elektrikli otomobil sahipleri üretici firmaların acilen şarj istasyonlarının güvenliğini sağlamaları gerektiğine çağrıda bulunuyor. Elektrikli şarj istasyonları kablolarının yapısı itibariyle korunaklı olsalar da bazı istasyonlar şehir merkezlerinden uzak ve güvenli olmayan bölgelerde yer aldığından pek çok tehlikeye de gebe durumda bulunuyorlar.

Gelen son bilgiler istasyonun gün içerisinde tamir edilip, yeniden hizmete sunulacağı yönünde.

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