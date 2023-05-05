Togg'dan Bir İlk Daha: Akıllı Cihaz Pasaportu

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, blok zinciri konferansı Avalanche Summit 2023'te yaptığı konuşmada, akıllı cihaz pasaportunun dünyada türünün ilk örneği olduğunu ve batarya pasaportu ile birlikte akıllı cihaza entegre edileceğini duyurdu. Togg'un Avalanche üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine anında erişim sağlıyor.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un CEO’su M. Gürcan Karakaş, USE CASE Mobility®️ kavramı etrafında şekillendirdiği ‘Akıllı Cihaz’, ‘Dijital Platform’ ve ‘Temiz Enerji Çözümleri’ni blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla birleştirerek kullanıcılara fayda sağlayacak şekilde geliştiriyor.

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurulan blok zinciri tabanlı akıllı cihaz cüzdanı, kullanıcılara dijital varlıklarına erişme, güvenli saklama, aktarma ve blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynama imkânı veriyor.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın konuşmalarının tamamı ise şu şekilde:

"Avalanche üzerine geliştirdiğimiz bu cüzdanla kullanıcılar hareket hâlindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabilme dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip oluyor. Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz.

Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye güvenilir ve kolay bir şekilde erişebilecek. Parçaların nerede üretildiğinden tutun da bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında sahip olabilecek. Benzer şekilde batarya pasaportunu da kullanıcıların hizmetine sunacağız."