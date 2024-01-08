Togg'un Merakla Beklenen Sedan Modelinden İlk Tanıtım Geldi! (Video)

Geçtiğimiz günlerde CES 2024'te yer alacağı açıklanan Togg'un resmî X hesabı üzerinden etkinlikte duyuracağı yeni modeline dair kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.

Videodaki modelin daha öncelerde ortaya çıkan Sedan modeli olduğu söylenirken, videoya detaylı bakıldığında fastback hatlarına sahip bir Sedan otomobil olduğu anlaşılabiliyor.

Togg, Sedan Modelini CES 2024'te Tanıtacak

9-12 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2024'te önemli bir duyurunun gerçekleşmesi beklenirken, otomobilin isimlendirmesinde "T10S" kullanılacak.

Bunun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Togg'un Sedan modelini 2024'te görücüye çıkaracağını ve üretiminin 2025'te başlayacağını açıklamıştı.

Togg, yılın son ayında yaptığı açıklamada 2023 yılını 19.583 adet satış ile kapadığını ve üretimlerin 2024 itibari ile hızlanacağını belirtmişti. Otomobilin herkese açık sipariş süreci ise bu ay başlıyor.

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