Togg'un Yeni Sedan Modelinin Adı ve Özellikleri Ortaya Çıkmış Olabilir!

Togg'un geçtiğimiz gün ilk tanıtım videosunu yayınladığı Sedan modelinin bugün adı ve özelliklerine dair ilk detaylar ortaya çıkmış olabilir.

9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te tanıtılacak olan yeni Sedan modeline ilişkin CES 2024 3D görüntüleme alanından bir takım detaylar keşfedildi.

Kısa bir süreliğine aktif kalan sayfada 3D bir şekilde incelenebilen ve görüntülenebilen yeni Sedan modelinin normal şartlarda ilk lansmanının etkinlikte yapılması bekleniyordu ancak bahsi geçen sayfa üzerinden bazı detaylara ulaşıldı.

Özelliklere göz attığımızda en dikkat çeken detay, Sedan modelinin 600 km menzile sahip olacak olması. Öyle ki en uzun menzilli Togg SUV modeli bile maksimum 523 km menzil sunabiliyordu.

Bunun yanı sıra SUV modele kıyasla Sedan modelde iki yeni renk seçeneği de bulunacak gibi görünüyor. Son olarak SUV modelde yer almayan kontrast çatı seçeneği de Sedan modelde karşımıza çıkabilir.

Yepyeni özelleştirme seçenekleriyle tanıtılacak olan ve Togg T10F adını taşıyacağı tahmin edilen Sedan modelinin sahip olması beklenen özellikler ise şu şekilde:

Togg T10F Özellikleri

600 km/320 mil menzil

C segment spor sedan

2 yeni renk

İlk kez kontrast çatı seçeneği

12.3 inç sürücü ekranı

29 inç multimedya ekranı

8 inç dokunmatik kontrol paneli

Araç içi sosyal kamera

Yüksek hızlı mobil internet

Kablosuz bağlantı noktası

Snapdragon işlemcili kokpit

Yeni tasarlanan iç mekan

Peki sizin Togg'un yeni Sedan modelinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.