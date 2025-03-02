Togg'dan Tüm Startuplara Ortaklık Çağrısı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, startuplara yeni bir çağrı başlattı. Pek çok alanda farklı startuplar ile ortak çalışmalar yürüten marka elektrikli otomobil ve mobilite konusundaki çalışmalarına boyut atlatmak için yeni bir çağrı yayınladı. Özellikle bu alandaki teknolojilerin daha da geliştirilmesini hedefleyen marka çağrısında Togg ekosistemine farklı startupların da eklenmesini istediğini belirtti. Peki bu çağrının detayları neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg'dan Startuplara Genel Çağrı!

Mobilite alanında Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumunda bulunan Togg startuplara yeni bir çağrıda bulundu. Şirket uzun zamandır neredeyse katıldığı her etkinlikte anlattığı "ekosistem ile birlikte büyüme" stratejisini tekrardan hatırlatırken bahsi geçen startuplara gelin birlikte büyüyelim çağrısında bulundu. Şirket şu anda halihazırda 40'tan fazla startup ile birlikte çalışmakta.

Siber güvenlik, mobilite, yapay zeka, finansal teknolojiler gibi geniş bir alan kapsamında yapılan çağrı ile birlikte Türkiye'deki yeni startup fikirleri ve projeleri için de bir kapı aralanmış oldu. Zira bu çağrı kapsamında başvuru yapacak olan startup şirketleri projenin ilerlemesi halinde Togg ekosistemi içerisinde yer alma şansı bulacak. Böylece şu an için 50 binin üzerinde Togg T10X'in multimedya ekranlarında bu startupların uygulamalarını görme şansı yakalayacağız.

Burada bir parantez açmamız gerekiyor sadece mobil uygulama geliştirme olarak düşünmemek gerekiyor. Zira Togg aktif olarak pek çok farklı şirket ile çalışmalar yürütmekte. Teknik anlamda ürünler sunabilen firmalarda bu çağrıya başvuru yaparak aracın otonom yazılım gibi pek çok özelliğinde ürünleri sunma ve geliştirme fırsatı yakalayabilir. Çağrı Togg Truemore internet sitesinde startuplara özel olarak açılan sayfada paylaşıldı.

Peki siz Togg tarafından yapılan ekosistem çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilim Vadisi içerisine yeni startupların da dahil olmasını hedefleyen bu proje sizce başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!