Togg T10F'in Mühendislik Testleri Başladı (Video)

Türkiye'nin yerli otomobil macerası tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Togg T10X modelinin satışı ve yurt dışıan açılma planlaır yapılırken, diğer yandan da farklı ihtiyaçlar için farklı modellerin geliştirme sürecinda sona geliniyor. Bu doğrulltuda şirketin bir sonraki planı ise SUV yerine Sedan olarak karşımıza çıkacak Togg T10F.

Son olarak sene başında dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te karşımıza çıkan bu araç, kısa bir süre sonra yollarda olacak. Geliştirme sürecinin son aşamasına gelen Togg, 2025'te satışa çıkacak Togg T10F'in mühendislik testlerinin başladığı duyuruldu. İşte detaylar!

Togg T10F'in Test Aşamasına Girdi

Merakla beklenen T10F modelinin videosunu yayınlayan Togg, aracın mühendislik testlerinin başladığı duyurdu. Bu da aracın geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği ve performans, dayanıklılık, güvenlik ve fonksiyonellik gibi testlere gireceği anlamına geliyor.

Böylelikle Togg mühendisler, T10F modelinin seri üretime geçmeden önce belirli kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığından ve olası sorunların tespit edilerek giderildiğinden emin olacak. Testlerin başarıyla sonuçlanması ya da olası hataların tespit edilip çözülmesinin ardından ise üretim başlayacak.

Merak edenler için Togg T10F modelinin geçeceği mühendislik testleri gemellikle şu unsurları içerir:

Performans Testleri : Aracın motor gücü, hızlanma, maksimum hız ve batarya performansı gibi temel performans kriterlerinin ölçülmesi.

Dayanıklılık Testleri : Aracın uzun süreli kullanımda nasıl bir performans sergilediği, çeşitli iklim ve yol koşullarında nasıl dayandığı değerlendirilir.

Güvenlik Testleri : Çarpışma testleri, yol tutuşu, frenleme performansı ve yolcu güvenliği gibi konular test edilerek aracın güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edilir.

Elektrik ve Elektronik Sistem Testleri : Araçtaki tüm elektrikli ve elektronik sistemlerin, yazılımların ve sensörlerin doğru ve güvenilir çalıştığı doğrulanır.

Kullanıcı Deneyimi Testleri : İç mekan konforu, bilgi-eğlence sistemleri, ergonomi ve genel kullanıcı deneyimi değerlendirilir.

Çevresel Testler: Aracın çeşitli hava koşullarında (sıcak, soğuk, nemli vb.) ve farklı yol yüzeylerinde (asfalt, çakıl, toprak vb.) nasıl performans gösterdiği test edilir.

Bildiğiniz üzere Togg CEO’su Gürcan Karakaş, T10F modelinin 2025 yılında satışa sunulacağını açıklamıştı. Hedeflenen tam tarih ise ocak, şubat ve mart aylarını içeren yılın ilk çeyreği. Fiyatının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz. Sizce Togg T10F, SUV T10X'e kıyasla nasıl bir satış başarısı elde edecek. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.