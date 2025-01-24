Merakla Beklenen Togg T10F'in Ne Zaman Piyasaya Sürüleceği Açıklandı!

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araç üreticisi Togg, geçtiğimiz yıl T10X modelinin ardından yeni fastback gövde yapılı yeni eletrikli aracı T10F'i yurt dışında tanıtmıştı. O günden bu yana merakla beklenen yeni otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bugün nihayet resmi açıklama geldi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, basına verdiği demeçlerde yeni T10F modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Togg T10F Nisan-Mayıs Aylarında Ön Siparişe Açılacak

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, kısa bir süre önce heyecanla beklenen Togg T10F ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tosyalı'nın açıklamalarına göre, yerli elektrikli otomobil nisan-mayıs ayları arasında ön talep sürecine geçiş yapacak. Bu süreçte isteyen Vatandaşlar, yeni T10F için ön sipariş talebinde bulunabilecek. Elektrikli araç 2025'in yaz aylarında ise resmi olarak piyasaya sürülecek.

Yaptığı açıklamada ülkemizdeki elektrikli araç satışlarında Togg'un sadece T10X modeli ile zirvede olduğunu belirten Tosyalı, markanın yeni T10F modeli ile 2025 yılında da benzer bir başarıya ulaşabileceğini vurguladı. Özellikle Türkiye'deki vatandaşların SUV tipi yerinde sedana benzer bir araç talep etmesi üzerine geliştirlen T10F'in Çin'li rakiplerine kıyasla iyi bir satış başarısına imza atması bekleniyor.

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