Togg T10F İçin Resmi İnternet Sayfası Açıldı!

Togg'un yeni otomobili T10F'in iç mekan detayları ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeren ayrıntılı bir inceleme sitesi yayınladı. Sayfa, T10F'in tüm özelliklerini detaylı bir şekilde içermektedir.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), kısa bir süre önce CES 2024 etkinliklerinde sahne alarak yeni aracını, T10F'i tanıttı. Bu fastback modeli, şimdi bir internet sayfasına da sahip.

Sayfanın giriş kısmında "Sizin için, sizden ilham alan" sloganıyla karşılaşıyoruz. Hemen alt bölümde ise aracın bazı teknik detaylarına yer veriliyor.

Daha önce belirtilen gibi, 600 kilometreye kadar menzil, 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşan şarj performansı, 218 beygir gücü ve 0-100 km/s hızlanma süresi 7,2 saniye olarak belirtilmiş. 4 tekerden çekişli versiyonunda ise 435 beygir gücü ve 0-100 km/s hızlanma süresi 4,6 saniye olarak açıklanmış.

Sayfa içeriğinde, Togg T10F'in iç mekanına dair detaylar ayrıntılı bir biçimde sunuluyor. Verilere göre, otomobilin ön konsolunu kaplayan geniş 41.3 inçlik bir ekran bulunacak.

Bunun yanı sıra, orta alt konsolda konumlandırılmış 8 inçlik ikinci bir dokunmatik ekran da bulunacak, bu ekran aracın kontrolünü yönlendirmek için kullanılacak. Eğer Togg T10F'in resmi internet sayfasını incelemek istiyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.