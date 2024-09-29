Togg'un Yeni Fastback Otomobili Togg T10F Test Edilirken Görüntülendi: T10X'ten Daha Fazla Menzil Sunacak!

Geçtiğimiz yıl T10X modeli ile elektrikli otomobil dünyasına giriş yapan Togg, bu senenin başlarında duyurduğu yeni fastback tipi otomobil modeli Togg T10F için testlere başladı. Marka, kısa bir süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşliğinde yeni aracın test görüntülerini paylaştı. Detaylar haberde.

Tasarımıyla Nefes Kesen Yeni Togg T10F, Menzil Mesafesinde T10X'i Geçecek

2024'ün ilk aylarında düzenlenen CES 2024 fuarında ilk kez görücütye çıkan Togg T10F hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sportif sedan olarak tanımlayabileceğimiz fastack gövde yapısı üzerine tasarlanan yeni otmobil, ilk kez ağustos ayında başlanan testlerden birinde görüntülendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F ile gerçekleştirdiği test görüntülerini bizlerle buluşturdu.

Bakan Kacır tarafından paylaşılan videoda, Gemlik’teki tesiste T10F’in sürüş testlerinden geçtiğinizi görüyoruz. Merakla beklenen araç, her yeni otomobilde karşılaştığımız gibi tasarımını gizlenmek için kamuflaj ile kaplanmış. Aracın hız, dönüş, otonom yetenekleri gibi özellikleri söz konusu videoda Bakan Kacır tarafından test ediliyor.

Milli markamız Togg’un Gemlik Teknoloji Kampüsü'ndeydim.🚗🏭 #Togg, Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor.✨



Togg’un Eylül ayında devreye alınan otonom sürüş kabiliyetlerini deneyimledim, yeni modeli #T10F’i de test ettim.



T10F, sportif tasarımı ve mevcut… pic.twitter.com/D3El0HxeDv — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 29, 2024

Videonun yanı sıra Togg T10F'in özelliklerine dair önemli açıklamalarda bulunan Kacır, yeni aracın SUV model T10X’e kıyasla 80 km daha fazla menzil sunacağını belirtti. Buna göre yeni fastback otomobilin 600 kilometre menzil mesafesine sahip olacağı söyleniyor. Aracın iki farklı motor seçeneğiyle geleceği ve 0’dan 100 km’ye 4 saniyede ulaşacağı da ortaya atılan iddialar arasında. Yeni Togg modelinin, 2025 yılında yollarda olacağını tahmin ediyoruz.

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