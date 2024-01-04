Togg T10X, 15 Ocak'ta Siparişe Açılıyor: Süreç Nasıl İlerleyecek?

Togg, 15 Ocak'tan itibaren T10X akıllı cihazları için sipariş sürecini başlatıyor.

15 Ocak'tan itibaren başlayacak siparişlerde bir önceki yılın aksine kura sistemi olmayacak, bunun yerine teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon tercihlerine ve üretim planlamasına göre organize edilecek.

2023'teki çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar 6-10 Ocak tarihleri arasında konfigürasyonlarını güncelleme fırsatına sahip olacak. 15-19 Ocak tarihleri arasında, Nisan 2023 çekilişine katılan ancak başarısız olan kişilere sipariş vermeleri için öncelik tanınacak.

20 Ocak'tan itibaren ise sipariş ekranları kurumsal kullanıcılar da dâhil olmak üzere tüm kullanıcılara açık olacak.

2024 Yılı T10X Modelleri Neler Sunuyor?

Mobilite sektöründeki Türk küresel teknoloji markası Togg, 2024 yılında daha fazla T10X'i kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Şirket, düzenli yazılım güncellemeleri ile cihazları güncel tutma, güvenliği ve konforu artırma amaçlarını sürdürüyor.

Donanım açısından, 2024 T10X modelleri arasında, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefon erişimi, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası içeren bir "teknoloji ve konfor" paketi sunan standart 18 inç jantlara sahip V1 donanımı yer alıyor. V1 donanımında ayrıca arkadan itiş için uzun menzilli bir seçenek de mevcut.

Ayrıca 19 inç jantlarla donatılmış V2 donanım elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevresel görüşlü park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar, ön cam ve ısıtmalı arka koltuklar ve acil durumlar için çocuk algılama sistemi içeren bir "kış paketi" ile birlikte geliyor.

Peki siz 2024 yılı içerisinde Togg almayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.