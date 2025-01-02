Togg, 2024'te Kaç Adet T10X Sattığını Açıkladı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ilk defa 2023'te satışa çıktı. O tarihten bu yana ise neredeyse her ay en çok satılan araçlar arasında yerini aldı. Peki günümüzde trafikte ve sokakta görmenin oldukça sıradan hale geldiği Togg T10X modelinden 2024'te kaç adet satıldı?

2024'te Togg Kaç Adet Araba Sattı

Togg tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2024 takvim yılında satılan toplam T10X sayısı 30 bin 93 oldu. Bu rakamla birlikte T10X’in trafikteki toplam sayısı geçen yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu. 2023'te satılan Togg T10X sayısı 19.583 olarak duyurulmuştu.

Elbette ki elektrikli araba satlışları tek başına yeterli değil. Bu tür araçların kullanımını kolaylaştıracak ve ilgiyi artıracak altyapı da oldukça önemli. Neyse ki Togg bu konuda da 2024'te iyi bir performans çizdi. Trugo’nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363’e ulaştı.

Buna Tesla gibi rakiplerin ve ZES gibi bu alanda faaliyet gösreren şirketlerin de istasyonlarını ekleyecek olursak, Türkiye'de elektrikli arabaları şarj edecek yer bulma sorununun ciddi oranda azaldığını söylemek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Togg, 2025'te daha da başarılı bir satış performansı sergileyebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.