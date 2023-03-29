Togg T10X Çekilişleri Belli Oldu: Nereden Bakılır?

Türkiye'nin yerli otomobili olarak yola çıkan Togg, uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet ilk sahiplerine ulaşıyor. Geçtiğimiz ay ön sipariş başvuruları alınan araç için çekiliş yoluyla teslimat yapılacağı açıklanmıştı.

Bugün Togg YouTube kanalı ve TRT Haber üzerinden naklen yayınlanan çekilişle birlikte ilk Togg T10X'lerin sahipleri belli oldu.

Togg Çekiliş Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

T10X için sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihli listesi çekilişle canlı yayında belli oldu.



Noter tasdik süreci devam ediyor.



Listeler saat 22.30'da https://t.co/iEW6DbrZbZ adresinde ve Trumore uygulamasında yayında olacak. pic.twitter.com/hkEJcgP3Dx — Togg (@Togg2022) March 29, 2023

Togg T10X'i almak isteyenlerin 60 bin TL'lik ön ödeme karşılığında katıldığı çekiliş listesi, bugün belli oldu. İlk teslimatın yapılması planlanan 20 bin kişilik liste, noter huzurunda çekiliş yoluyla hazırlandı. Ayrıca aracı satın almaktan vazgeçenler olmasına karşın 20 bin kişilik bir yedek listesi de belirlendi.

Öte yandan yedek listede yer alan 20 bin kişinin 2024 yılında hiçbir sıra beklemeden diledikleri takdirde Togg T10X araçlarına ve ileriki yıllarda çıkacak olan farklı konfigürasyona sahip modellere sahip olma hakkı kazanacağı açıklandı.

Canlı yayında yapılan çekiliş sonuçlarının 29 Mart 22.30'da Togg web sitesinde ve Trumore uygulamasında açıklanacağı belirtildi. İşte Togg çekilişini öğrenmek için yapmanız gerekenler: