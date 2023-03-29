Togg T10X Çekilişleri Belli Oldu: Nereden Bakılır?
Merakla beklenen Togg T10X çekilişleri bugün tamamlandı. Çekilişler Togg sitesinde yayınlanacak. İşte detaylar!
Türkiye'nin yerli otomobili olarak yola çıkan Togg, uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet ilk sahiplerine ulaşıyor. Geçtiğimiz ay ön sipariş başvuruları alınan araç için çekiliş yoluyla teslimat yapılacağı açıklanmıştı.
Bugün Togg YouTube kanalı ve TRT Haber üzerinden naklen yayınlanan çekilişle birlikte ilk Togg T10X'lerin sahipleri belli oldu.
Togg Çekiliş Sonuçlarına Nasıl Bakılır?
T10X için sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihli listesi çekilişle canlı yayında belli oldu.— Togg (@Togg2022) March 29, 2023
Noter tasdik süreci devam ediyor.
Listeler saat 22.30'da https://t.co/iEW6DbrZbZ adresinde ve Trumore uygulamasında yayında olacak. pic.twitter.com/hkEJcgP3Dx
Togg T10X'i almak isteyenlerin 60 bin TL'lik ön ödeme karşılığında katıldığı çekiliş listesi, bugün belli oldu. İlk teslimatın yapılması planlanan 20 bin kişilik liste, noter huzurunda çekiliş yoluyla hazırlandı. Ayrıca aracı satın almaktan vazgeçenler olmasına karşın 20 bin kişilik bir yedek listesi de belirlendi.
Öte yandan yedek listede yer alan 20 bin kişinin 2024 yılında hiçbir sıra beklemeden diledikleri takdirde Togg T10X araçlarına ve ileriki yıllarda çıkacak olan farklı konfigürasyona sahip modellere sahip olma hakkı kazanacağı açıklandı.
TOGG Trumore Uygulaması Nedir? Ne İşe Yarar?
Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, kendisine ait mobil uygulama olan Trumore’u kullanıma sunduğunu açıkladı.
Canlı yayında yapılan çekiliş sonuçlarının 29 Mart 22.30'da Togg web sitesinde ve Trumore uygulamasında açıklanacağı belirtildi. İşte Togg çekilişini öğrenmek için yapmanız gerekenler:
- Togg.com.tr web sitesine gidin veya Trumore uygulamasını indirin.
- Tru.ID hesabınıza giriş yapın.
- Anasayfada yer alan Togg çekiliş sonuçları listesini görüntüleyin. (Çekiliş sonuçları 22.30'da açıklanacaktır)
TOGG Modelleri, Renkleri ve Fiyatları
Son yıllarda ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri yerli ve milli elektrikli araba projesi olarak ortaya çıkan Togg. Devlet destekli olarak geliştirilen projede otomobil sektöründen dünyaca ünlü insanların görev alması, kısa sürede arabayı ünlü hale getirdi.
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