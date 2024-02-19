Togg T10X Kar Pistine Çıktı: Zorlu Koşullardaki Performansı İlgi Odağı Oldu!

Togg T10X, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hem sabit hem de mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki performansıyla da ilgi odağı haline gelen elektrikli otomobilin kar pistindeki görüntüleri paylaşıldı.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren Togg, 20 Ocak'tan itibaren T10X için yeni siparişler almaya başladı. Sipariş alımları devam ederken Türkiye'nin farklı şehirlerinde de araç kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor.

Çekilişsiz Kısa Sürede Teslimat

Gaziantep, Samsun, İzmir, Diyarbakır gibi Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde kullanıcılar T10X deneyimi ile tanışıyor. Türkiye'nin elektrikli araba modeli Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Magna Hotel'de kurulan mobil deneyim merkezinde sergileniyor.

Tekir Gölü etrafındaki pist alanında kullanıcıların deneyimlediği T10X, performasıyla ilgi odağı haline geliyor. Kullanıcılar aracın buz, kar ve rüzgar gibi hava koşullarında da nasıl bir deneyim sunduğunu test edebiliyor.

Yol tutuşu, güvenlik ve konfor alanında zorlu koşullarda da tam not alan T10X, Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan deneyim merkezi ve oluşturulan deneyim pistinde Mart ayı sonuna kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Ayrıca, 2024 yılı içinde sipariş veren kullanıcılar herhangi bir çekiliş süreci olmadan, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içerisinde teslim ediliyor.