Togg Teslimat Öncesi Uyardı: Dolandırıcılar İş Başında!

Yerli otomobil firması Togg, bugün yaptığı bir duyuruyla kullanıcılarını uyardı. Son zamanlarda teslimat öncesinde dolandırıcılık girşimlerinin artış gösterdiğini söyledi. Ödeme konusuna da dikkat çekti.

Ödemeler Yalnızca Trumore Uygulamasından Yapılıyor!

Togg, bugün X hesabından bir duyuru yaptı. Şirketin yaptığı paylaşıma göre son günlerde T10X teslimatı öncesinde dolandırıcılık girişimleri olmaya başladı. Ödeme işlemlerinde mağdur olmamaları adına kullanıcıları uyardı.

T10X teslimatı yaklaşan kullanıcıların marka adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya kalkışan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmalarını söyledi. Togg'un T10X modelinin ödemelerinin yalnızca Trumore mobil uygulaması üzerinden olduğunu hatırlattı.

İşte Togg'un açıklamaları:

"Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur. Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir. T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir. Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız."

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