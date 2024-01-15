Satın Alamayanlara Fırsat: Togg T10X Sipariş Süreci Başladı!

Türkiye'nin önde gelen otomobil üreticisi TOGG, oldukça beğenilen T10X modeli için yeni bir başvuru dönemini başlatıyor. 20 Ocak tarihi itibariyle, kullanıcılar TOGG'un popüler T10X modeline yönelik siparişlerini verebilecekler.

TOGG, yerli otomobil talebindeki artışa hızlı bir yanıt olarak, 2023 yılında düzenlenen çekilişe katılarak sipariş alamayan kullanıcılara bugünden itibaren başlayarak güzel fırsat sunuyor.

Bu fırsat, çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılar için ve son sipariş günü ise 19 Ocak.

Togg, Çekilişsiz Sipariş Dönemine Geçiyor!

Heyecanla beklenen bir diğer tarih de, 20 Ocak'ta başlıyor. TOGG, artık çekiliş yapmayacak ve genel sipariş dönemini başlatarak, sipariş ekranlarını tüm bireysel kullanıcılara açacak.

TOGG'un yerli ve milli imkanlarla üreteceği T10F modeli, göz alıcı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'de en uzun menzile sahip olan fastback model, elektrikli otomobiller arasında öne çıkıyor.

T10F modelinin 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor. Yeni model, özgün tasarımıyla otomobil tutkunlarının beklentilerini karşılamak için tasarlandı.