Gurbetçiler Togg'a Sırtını Döndü! T10X ve T10F'in Almanya Satışları Hayal Kırıklığı Yarattı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Almanya'da umduğu başarıyı elde edemedi. Ülkemizde her ay en çok satan otomobiller listesinde ilk üçe giren şirket, yaklaşık beş milyon Türk kökenli insanın yaşadığı Almanya'da hayal kırıklığı denebilecek bir satış performansı sergiledi.

Togg, Almanya'da Üç Ayda 53 Adet Araba Sattı

Türkiye'deki başarısının ardından global pazarda yer edinmek isteyen Togg, bunun için ilk olarak Almanya'yı seçti. Milyonlarca Türk kökenli insanın yaşadığı ülke doğru pazar olarak görünmüş ve 8 Eylül 2025’te Münih’te düzenlenen IAA Mobility otomobil furarında şirketin Almanya lansmanı yapılmıştı.

Hemen ardından ise 29 Eylül'de ön sipariş süreci başladı ve Togg T10X ile T10F Almanya'da resmi olarak satışa çıktı. Ancak bu noktadan sonra işler pek de Togg'un istediği gibi gitmedi.

Almanya'daki Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) açıkladığı verilere göre Togg, Ekim 2025'te ülkede sadece 6 adet araba satabildi. Kasım 2025'te bu sayı 22'ye çıkarken, Aralık 2025'te ise toplam sayı 53 oldu.

Yani Togg, Almanya'da lansman sürecinden bu yana sadece 53 adeta araba satışı gerçekleştirebildi. İşin ilginç yanı ise Almanya'da yaşayan gurbetçilerin desteklerinden dolayı bu sayının çok daha yüksek olması bekleniyordu.

Almanya'da satılan Togg'ların fiyatları ise şu şekilde:

Model ve Versiyon Donanım / Menzil Almanya Başlangıç Fiyatı Togg T10X V1E RWD (Standart Menzil) 34.295 € Togg T10X V1 RWD (Uzun Menzil) 40.118 € Togg T10X V2 RWD (Uzun Menzil) 41.200 € Togg T10X V2 AWD (Çift Motor - 4x4) 50.190 € Togg T10F V1E RWD (Standart Menzil) 34.295 € Togg T10F V2 RWD (Uzun Menzil) 41.200 € Togg T10F V2 AWD (Çift Motor - 4x4) 49.590 €

Gördüğünüz üzere Togg'un Almanya satış fiyatı 35 bin Euro yani yaklaşık 1.7 milyon TL. Aynı arabanın ülkemizdeki satış fiyatı ise 1.8 milyonun çok daha üzerinde. Ancak bu bile Togg'a Almanya'da başarı sağlamadı.