Togg T10X Test Sürüşü Günleri Başladı: Peki Hangi Şehirlerde?

Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'un T10X modeli için yeni test günleri başladı. Test günleri başta İstanbul olmak üzere 5 ili kapsıyor.

Türkiye’nin 81 ilinde 19.583 kullanıcısını 2023 yılı boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg, Sakarya, Bursa, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da test sürüşü günleri başlattı.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2024 yılında daha fazla kullanıcıyı T10X ile buluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2024 yılıyla birlikte herkese açık sipariş sürecini başlatan Togg, T10X modeli için İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Bursa, Diyarbakır ve Ankara'da test sürüşü günleri başlattı.

Togg T10X Test Sürüşlerine Nasıl Katılınır?

Kullanıcılar Togg’un sitesi üzerinden randevu oluşturup, T10X’i daha yakından tanıma fırsatı bulabilecek. Üstelik sipariş süreci herkese açıldığından, kullanıcılar otomobili denedikten sonra almak istedikleri takdirde uygulama üzerinden sipariş sürecini başlatabilecekler.

Togg T10X Test Sürüşü Takvimi

Sakarya: 8-11 Şubat - Serdivan AVM

Bursa: 8-11 Şubat - Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi

Diyarbakır: 9-12 Şubat - Ceylan Karavil Park

Ankara: 8-11 Şubat - Bilkent Center

İstanbul: 8-9 Şubat - Zorlu Center, 10-11 Şubat - Yedimavi, 8-11 Şubat - İSTMarina AVM

Peki siz daha önce Togg T10X'i deneyimleme şansı yakaladınız mı? Otomobil hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.