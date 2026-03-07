Yazılım Sorunları Bitiyor Mu? Togg T10X Sahipleri İçin Yeni Güncelleme!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, geçtiğimiz günlerde yeni bir güncellemeyi duyurmuştu. T10X modellerine gelecek olan bu özel güncelleme ile birlikte otomobilin sürüş özelliklerinden multimedya arayüz tasarımına kadar pek çok konuya özel dokunuşlar yapılacak. Bu kapsamda yeni güncellemenin ne zaman ve ilk olarak hangi parti otomobillerde başlayacağı da belli oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10X İçin Yeni TruOS Güncellemesi Geliyor!

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen yol testleri ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen yeni TruOS yazılımının devreye alınacağı belirtildi. Güncelleme OTA (Over-the-Air) yöntemiyle yani uzaktan yazılım güncellemesi olarak T10X modellerine gönderilecek. Böylece kullanıcıların herhangi bir servis işlemine ihtiyaç duymadan araç yazılımları güncellenmiş olacak.

Yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X’in araç içi sistemlerinde çeşitli performans iyileştirmeleri yapılacak. Açıklamaya göre sistem daha hızlı ve daha duyarlı hale gelecek. Bu sayede multimedya ekranı, menü geçişleri ve araç içi yazılım deneyimi daha akıcı bir yapıya kavuşacak. Yapılan optimizasyonların genel sistem verimliliğini de artırması bekleniyor. Güncellemenin bir diğer dikkat çeken tarafı ise yenilenen kullanıcı arayüzü olacak.

Togg yeni arayüzle birlikte kullanıcıların araç içi ekranlarda daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşayacağını belirtiyor. Menü düzeninde ve kullanım akışında yapılan iyileştirmeler sayesinde sistemin daha pratik bir hale gelmesi hedefleniyor. Yeni yazılım aynı zamanda kişiselleştirme seçeneklerini de genişletiyor. T10X kullanıcıları araç sistemini kendi tercihlerine göre daha esnek biçimde yapılandırabilecek.

Bu sayede farklı kullanıcı profilleri ve araç ayarları üzerinde daha fazla kontrol sağlanması amaçlanıyor. Togg tarafından yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme önümüzdeki üç ay içerisinde teslimat sırasına göre kademeli olarak T10X araçlara dağıtılacak.

Editörün Yorumu

Togg'un yeni güncellemesi ile birlikte araç içi deneyimin artması hedefleniyor. Bu noktada gündeme sıkça yazılımsal hatalar ile gelen Togg için oldukça kritik bir güncellemenin pazara sunulacağını söyleyebiliriz. Zira otomobillerde hala dokunmatik ekran hataları gibi farklı hatalar gündeme geliyor. Bunların yanında yol testleri sonuçlarına göre yapılacak olan bu güncelleme aracın sürüş dinamiklerine odaklı yenilikleri de beraberinde getirecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.