Togg T10X'in Yeni Güncellemesi Yayınlandı: Yüz Tanıma Sistemi ve Dahası!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, almış olduğu yeni yazılım güncellemesiyle başta yüz tanıma sistemi olmak üzere bir dizi yeni ve önemli özelliğe kavuştu.

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre T10X modeli, uzaktan yüklenen yeni yazılım 1.4.0 aracılığıyla yepyeni özellikler kazandı. Türkiye genelinde 23 bini aşkın Togg sürücüsüne gönderilen güncellemeyle artık manuel pin sistemi yerine yüz tanıma sistemi kullanılabilecek.

1.4.0 güncellemesi ile yepyeni bir arayüz tasarımına kavuşan Togg'da artık uygulamalar tam ekran olarak kullanılabilecek. Aynı zamanda sürücüler farklı renk temalarını da tercih edebilecekler.

Togg 1.4.0 Yazılım Güncellemesi ile Gelen Özellikler

Yüz Tanıma ile Oturum Açma

Artık T10X'te Tru.ID profilinize giriş yapmak için şifre girmenize gerek yok. Yüz tanıma özelliğiyle cihazınız sizi tanır ve her giriş yaptığınızda profil ayarlarınız otomatik olarak yüklenir.

Yeni Arayüz ve Tam Ekran Uygulama Gösterimi

T10X'in yeni arayüzü ile tüm uygulamaları tam ekran görüntüleyebilir, sınıfının en büyüğü olan uçtan uca bilgi eğlence ekranıyla deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz.

Yeni Renk Temaları

T10X ekranlarında sunulan arka plan rengini değiştirme özelliğiyle profilinize özel renginizi seçebilir, ekranlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Akıllı Cihaz Profil Kişiselleştirmesi

T10X'inizde 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede cihaza hangi profil ile giriş yapılırsa o profile ait kişiselleştirilmiş tercihler ekrana yüklenir. Böylelikle T10X'iniz her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu ve favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlar.

Zenginleştirilmiş Dairesel Kumanda

Kısayol menüsü yeni fonksiyonlarla genişletildi. Artık sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek altı farklı özelliğe dairesel kumandayı kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz.

Akıllı Cihaz İklimlendirme Planlayıcı

T10X iklimlendirme planlayıcısıyla tanışın. Siz cihazınıza binmeden önce yaptığınız gün ve saat bazlı planlamaya paralel olarak, cihaz içindeki iklimlendirme koşulları otomatik olarak uygulanır.

Trumore Akıllı Cihazım

Şimdi akıllı cihazınızla ilgili temel bilgiler elinizin altında. Trumore uygulamasındaki "Akıllı Cihazım" sekmesiyle T10X'in menzil ve batarya durumu, ortam sıcaklık seviyesi, cihaz lokasyonu, lastik basınçları ve toplam kilometre gibi güncel tüm bilgilerine anında erişebilirsiniz.

T10X Zemin Görüntüleme Teknolojisi

Sürüş ve park etme güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran saydamlaşma özelliğiyle T10X'iniz artık üzerinde bulunduğu zemini de algılayabilir.

Peki sizin Togg T10X'e gelen yeni özelliklerden en çok dikkatinizi çeken özellik hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.