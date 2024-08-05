Togg T10X'in Yeni Kampanyasıyla 10.000 TL Kazanmak Çok Kolay! Nasıl Başvurulacak?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sahiplerine özel yeni bir kampanyayla gündeme geldi. "Birlikte Kazan" adı verilen kampanya ile Togg T10X sahipleri, 10.000 TL değerinde ödül kazanacaklar. Peki bu kampanya için şartlar nelerdir ve nasıl başvurulur? İşte ayrıntılar…

Togg T10X “Birlikte Kazan” Kampanyası Nedir?

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, ilk aracı olan T10X için kampanyalar yapmaya devam ediyor. TOGG, Ağustos ayında başlattığı 0 faizli kredi kampanyasının ardından şimdi de "Birlikte Kazan" adlı yeni bir kampanyayla gündemde. Bu kampanya sayesinde T10X sahipleri, araçlarını yakınlarına tavsiye ederek 10.000 TL değerinde ödül kazanma fırsatı bulacak.

T10X'liler birlikte kazanıyor! <💙>



Trumore referans kodunuzla 1 yakınınızı T10X sahibi yapın, birlikte kazanın. 10.000 ₺ ödül para ikinizin de e-Cüzdan’ına tanımlansın.



Kazandığınız ödül parayı Trumore’da yer alan Mağaza’da özgürce kullanabilirsiniz 🛍️



Detaylar… pic.twitter.com/s7s7LCmcsQ — Trumore (@ToggTrumore) August 5, 2024

Kampanyaya katılmak isteyen T10X sahipleri, Trumore uygulaması üzerinden kendilerine özel oluşturulan referans kodunu yakınlarıyla paylaşacaklar. Referans kodu ile T10X satın alan her bir kişi için T10X sahibi 10.000 TL ödül kazanacak.

Unutulmamalıdır ki referans kodunun sahip olduğunuz her akıllı cihaz başına en fazla 1 kez kullanılabilecek. Ayrıca, kazanılan para ödülü Trumore'da yer alan Mağaza'da istenilen şekilde kullanılabilecek.

Bahsedilen mağazada Migros, Turkcell Pasaj, THY, Hopi, Boyner ve Gratis’in hediye çekleri yer alıyor. Buna ek olarak da para ödülünü Trugo veya Togg Duvar Tipi Şarj Ünitesi için de kullanmak mümkün olacak.

Togg T10X “Birlikte Kazan” Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

TOGG, "Birlikte Kazan" kampanyasıyla hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de marka bilinirliğini yükseltmeyi amaçlıyor. Siz de aşağıdaki adımları uygulayarak kampanyaya başvurabilirsiniz: