Togg'dan Daha Ucuz Elektrikli SUV Modeli Geliyor: Ne Zaman Çıkacak?

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleşen bir test sürüşü etkinliği sırasında şirketin otomobil üretimi ve pazarlama stratejileri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Karakaş, B segmentinde yeni bir SUV modeli üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki yıl, bu modelin T10F'nin satışlarından sonra T8X adıyla pazara girmeyi planladıklarını belirtti. Karakaş, Togg'un dört tekerlekten çekişli SUV modeli T10X'in haziran-temmuz aylarında sınırlı sayıda piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Togg, Avrupa'ya Açılıyor

Ayrıca, şirketin Avrupa pazarına açılma stratejisi hakkında bilgi vererek, "Togg Europe GmbH" şirketinin 2021 Mayıs ayında kurulduğunu ve Avrupa'daki altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Karakaş, T10X modelinin Avrupa'daki ön satışlarının bu yıl sonunda başlayacağını ve 2025 model yılında teslimatların yapılacağını ifade etti.

Karakaş, Avrupa pazarına giriş stratejilerinin güncellendiğini vurgulayarak özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük pazarlarda daha etkin olmayı amaçladıklarını belirtti. Bu kararın, sektördeki hızlı değişimler ve Çinli markaların yaygınlaşması gibi etkenlerle alındığını açıkladı.

Togg'un CEO'su, şirketin başarısını somut verilerle de destekledi: İlk modelin satışında, planlanan tüm araçlar 18 saat içinde tükendi ve sadece ilk 8 saat içinde 2022'de Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobillerin sayısını aştı.

Karakaş, bu başarının Türkiye'nin otomotiv sektöründe bir değişime hazır olduğunu ve tüketicilerin bilinçli tercihler yaptığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca Togg'un başarısının yeni modellerle devam edeceğini belirterek, gelecek planları arasında fastback ve üçüncü modelin geliştirilmesinin de olduğunu ifade etti.