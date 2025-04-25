TOGG'u Terletecek Rakip Honda P7 Türkiye'ye Geliyor

Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araç piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Çin'de oldukça ilgi gören P7 modelini şimdi de Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da kulislerde bu yönde ciddi hareketlilik var.

Özellikle elektrikli araçlara ilginin hızla arttığı bir dönemde, Honda'nın da bu pazardan pay almak istemesi pek şaşırtıcı değil. Peki bu aracın özellikleri ne, TOGG'a rakip olabilir mi? Gelin beraber inceleyelim.

Honda P7 Tam Şarjla 650 Kilometre Gidiyor

TOGG, Tesla ve BYD gibi markaların yer aldığı zorlu bir pazara giriş yapacak olan P7, hem donanım hem performans açısından güçlü özellikler sunuyor. 89.8 kWh bataryaya sahip olan bu araç, tam dolu şarjla 650 kilometre menzile sahip. Üstelik 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.6 saniye gibi kısa bir sürede ulaşmayı başarıyor.

Tek motorlu versiyonu ise 200 kW, yani 268 beygir. Çift motorlu dört çeker versiyonu ise 350 kW/469 beygir güç üretiyor. Bu da onu hem şehir içi kullanımda hem uzun yol performansında güçlü kılıyor.

Türkiye Fiyatı 1.7 Milyon TL Olabilir

Bir süredir Türkiye'de elektrikli otomobil satışı yapmayan Honda, bu modelle sessizliğini bozacak gibi. Çin'de 199.900 yuan yani yaklaşık 24.500 euro fiyat etiketiyle piyasaya çıkan P7, Türkiye'ye geldiğinde yaklaşık 1.7 milyon TL civarında bir fiyatla satışa sunulabilir. Kendi klasında fiyat-performans anlamında oldukça cazip bir model olarak öne çıkıyor.

Burada vergi politikalarının Honda lehine işlemesi oldukça mühim. P7, fiyat açısından epey cazip olarak öne çıkıyor. Ülkemizdeki sürücülerin Honda'ya olan sevgisi ve güveni de tam. Hal böyle olunca Honda'nın P7 modeliyle adından kuvvetli bir şekilde söz ettirmesi muhtemel.