Togg'dan Kullanıcılara Bayram Hediyesi: 3 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak!
Yerli elektrikli araç üreticisi Togg, T10X sahiplerinin bayram boyunca otomobillerini Trugo şarj istasyonlarından ücretsiz olarak şarj edebileceğini duyurdu.
2023 yılında piyasaya sürdüğü T10X modelinin ardından her bayramda araç sahiplerine cazip hediyelerle gelen Togg, yaklaşan Ramazan Bayramı için de müjdesini verdi.
Yerli elektrikli araç üreticisi, geçtiğimiz yıllarla beraber gelenekleşen ücretsiz şarj hediyesini bu yıl Ramazan Bayramı'nda da uygulayacağını açıkladı. Buna göre Togg T10X sahipleri, arife günü ve bayram boyunca Trugo istasyonları üzerinden araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.
Togg Trugo, T10X Sahiplerine 29 Mart-1 Nisan Tarihlerinde Ücretsiz
Yapılan açıklamaya göre, Togg T10X sahipleri Ramazan Bayramı kapsamında Trugo elektrikli araç şarj istasyonlarında gerçekleştireceği şarj işlemlerini Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.
Kullanıcıların ücretsiz şarj kampanyasından yararlanmaları için şarj işlemlerini Togg Trumore mobil uygulamasında yer alan Akıllı Cihazım bölümü üzerinden başlatmaları yeterli olacak.
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi — Trumore (@ToggTrumore) March 28, 2025
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz 🔋
< İyi bayramlar >#Trumore#Togg pic.twitter.com/Szjms3AbkL
Togg Şarj Süresi ve Menzili Ne Kadar?
29 Ekim 2022 yılında seri üretim süreci başlayan yerli otomobil Togg’un şarj süresi ve menzili ne kadar? İşte Togg şarj süresi ve menziline dair tüm detaylar!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...