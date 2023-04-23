İlk Togg Kazası Sonrası Açıklama Geldi: Yedek Parçalar Nereden Alınacak?

Geçtiğimiz ay satışa çıkan ve ilk sahiplerine ulaştıran Togg T10X, Türkiye sokaklarında turlamaya başladı. Hatta yakın zamanda aracın kaza yaptığına dair ilk görüntü de sosyal medyada çok konuşuldu.

Yaşanan olay sonrasında birçok kişi, yeni çıkan aracın yedek parça ve tamirat hizmetinin nasıl yapılacağını merak etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Murat Kurum konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tamirat Anlaşmalı Servisler Yoluyla Sağlanacak

İlk TOGG Kazası Sincan Yenikent pic.twitter.com/WjArAT2ESQ — Ankara Trafik Radar (@ankara_cevirme) April 14, 2023

Habertürk'ün programında Türkiye'nin yerli otomobil girişimi için yöneltilen soruları yanıtlayan Murat Kurum, yedek parça temini konusuna açıklık getirdi.

Bakan Kurum, "Togg'un anlaşmalı olduğu servisler var. Araçlar o servislere götürülebilecek. Türkiye'de yaygın ağı olan servislerle anlaşmaları var." dedi.

TRT'nin aktardığı bilgilere göre herhangi bir arıza veya hasar durumunda Togg T10X kullanıcılarının ilk yapması gereken şey, aracı anlaşmalı Bosch Car Service noktalarına veya en yakın Togg deneyim merkezine götürmek.