TOGG Yerli Batarya Üretmek İçin Şirket Kurdu

TOGG yerli batarya şirketi Siro'yu kurduğunu duyurdu. Yeni şirketinm obilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlaması amaçlanıyorken, yerli otomobilin stratejik gelişmesine de yön vermesi bekleniyor. İşte SIRO Silk Road hakkında merak edilenler.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduğunu açıkladı. Yerli otomobil üretmek adına yola çıkan şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir video yer aldı.

TOGG'dan yerli batarya şirketi Siro

TOGG'un Twitter hesabından paylaşılan videolu açıklamada SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin sunacağı mobilite ekosisteminin, Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sunacağı ifade edildi.

Paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi. Ayrıca SIRO Silk Road'ın yol haritasının ise şu şekilde olacağı açıklandı:

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek.

Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri geliştirecek.

Ülkemizin enerji sistemi verimliliğinin artırılmasında öncü olacak.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak.

Temiz ve verimli bir enerji sistemi gelişimimizi hızlandırılacak.

"Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduk. Otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Farasis Energy ile kurduğumuz ortaklıktan doğan SIRO, teknoloji geliştiren ve ekonomik değer yaratan önemli bir oyuncu haline gelecek."

Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.’yi kurduk. pic.twitter.com/oIMbkyMiMq — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) September 29, 2021

Teknofest kapsamında düzenlenen etkinlik alanında bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil hakkındaki son gelişmeleri ele aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verilen demeçte, "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadeleri dikkat çekti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan duyuruda, Gemlik Tesisi'nin bir fabrikadan fazlası olması isteniyor. Tek fabrika içerisinde toplanan fonksiyonlar, akıllı ve çevreci özellikleriyle bir fabrikadan daha fazlasını sunacak.