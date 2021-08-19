TOGG Fabrikasının Son Durumu Açıklandı: %68 Yerli Olacak

TOGG fabrikasının son durumu Twitter'dan paylaşıldı. Videolu bir açıklamada bulunan TOGG sayfası, TOGG Gemlik Tesisi için yüzde 68 yerlilik hedeflediklerini dile getirdi.

Hatırlayacağınız üzere 21 Mayıs 2020'de TOGG Gemlik Tesisi için ilk kazma vurulmuştu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda TOGG Gemlik Tesisi'nin son hali gözler önüne serildi.

Twitter'dan paylaşılan videoda, tesisteki hangi bölümlerin bitirildiğine dair bilgi verildi. TOGG'un resmi Twitter sayfasından yayınlanan video paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin."

TOGG fabrikasının son durumu nedir?

Tweette yer alan videoda ise TOGG Gemlik Tesisi'nin boya tesisinde 105 adet çelik kolon dikildiği ve 4 bin 500 ton çelik montaj yapıldığı ifade edildi. Buna ek olarak boya tesisinde 450 metrekare çatı sandviç panel montajı hazır hale getirilirken, 2 bin 400 ton demir bağlandı ve ayrıca 20 bin 600 metreküp beton döküldü.

TOGG Gemlik Tesisi'nin gövde tesisinde de hummalı bir çalışma devam ediyor. Videoda, 252 adet prefabrik kolon montajı ile 2 bin 300 ton çelik montaj yapıldığı, 7 bin 200 ton demirin bağlandığı gövde tesisinde 44 bin 500 metreküp beton döküldüğü dile getirildi.

Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor.



Bizi izlemeye devam edin.#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/s6Io6nBzxU — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2021

340 adet prefabrik kolon montajının yapıldığı montaj tesisinde 3 bin 600 ton çelik montajı tamamlandı ve 65 bin 500 metreküp beton döküldü. Ayrıca montaj tesisinde 8 bin 900 ton demir bağlandı.

TOGG Gemlik Tesisi'nin enerji tesisinde ise 1425 ton demir bağlanırken, 9 bin 628 metreküp beton döküldü ve buna ek olarak 400 metrekare duvar işçiliği tamamlandı. Fabrikanın su işleme tesisinde 1800 metreküp beton döküldüğü, 360 ton demir bağlandığı aktarıldı.

Gemlik Tesisi'nin giriş binasında 2 bin 100 metrekare temel yalıtımı yapılırken giriş binasına ayrıca 2 bin 800 metreküp beton döküldü ve 520 ton demir bağlandı. Son olarak arıtma tesisinde ise 1100 metrekare temel yalıtım ve ayrıca 250 metreküp beton dökülürken, 150 ton demir bağlandı. Videoda yer alan bilgiye göre TOGG Gemlik Tesisi'nin çevre duvarlarının da betonarme işleri başarıyla tamamlandı.

TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedeflendiği belirtilmişti.