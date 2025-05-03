Togg Yüzde 0 Faizli Kredi Fırsatını Açıkladı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, sıfır otomobil satın almak isteyen kullanıcılar için yüzde sıfır faizli kredi finansmanını açıkladı. Bu yeni kredi finansmanı sayesinde sıfır otomobil satın almak artık daha kolay olacak. Peki yeni kredi desteğinde oranlar ve kredi koşulları nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg Yüzde 0 Faizli Kredi Finansmanını Açıkladı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, yerli otomobil satın almak isteyen yerli tüketiciler için yeni kredi finansmanını açıkladı. Sıfır faizli kredi imkanıyla dikkat çeken yeni kampanya özellikle bireysel tüketicileri kapsıyor. Togg tarafından hem sosyal medya da hem de yayınlanan bültende duyurulan yeni kredi oranlarıyla birlikte özellikle yüksek kredi faiz oranlarının olduğu bu dönemde pek çok tüketiciye kolaylıklar sunuluyor.

Togg T10X, 60.000’i aşkın kullanıcısıyla yollarda!



Daha çok kullanıcımız T10X ile buluşsun diye Mayıs ayına özel, sınırlı sayıda finansman desteğimizle sipariş vermek için Trumore’u indirin <🩵>#Togg pic.twitter.com/tdXyiqQKNn — Togg (@Togg2022) May 2, 2025

Buna göre bireysel kullanıcılara yönelik açıklanan kampanyada 400 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuldu. Bahsi geçen kredi fırsatını değerlendirmek isteyen kullanıcılar aylık 33 bin 333 TL ödeme yapacak. Bunun yanında 400 bin TL için 48 ay vade oranı belirlediğinizde yüzde 2,74 oranında faiz imkanı sunulmakta. Bu oranlar vade oranları yükseldikçe ufak artışlar ile yükselmekte.

400 bin TL 0 faiz imkanının yanında 1 milyon TL kredi imkanı da sunuldu. Bu noktada özellikle eski otomobillerini yenilemek isteyen ancak birikimi olmayan tüketiciler büyük bir fırsat yakalamış oluyor. 1 milyon TL için 48 ay vade ve yüzde 3,33 faiz imkanı sunulurken bu kredi seçeneğini tercih eden tüketiciler aylık 49 bin 804 TL ödeme yapacaklar. Bunların yanında diğer kredi imkanları da Togg yetkili bayilerinde tüketicileri bekliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...