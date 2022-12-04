Tom Clancy's Oyunları İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın!

Yapılan kampanya sonucunda Tom Clancy's oyunları indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege, The Division ve daha pek çok yapım bulunuyor. Kampanyaya dair detaylar haberimizde.

İndirime Giren Tom Clancy's Oyunları Listesi

Ghost Recon Wildlands: 56,25 TL

Ghost Recon: Future Soldier: 22,25 TL

Rainbow Six Siege: 35,60 TL

The Division: 44,55 TL

EndWar: 11,24 TL

Splinter Cell Blacklist: 22,25 TL

Splinter Cell Conviction Deluxe Edition: 16,99 TL

Rainbow Six Vegas: 11,24 TL

Rainbow Six Vegas 2: 11,24 TL

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Tom Clancy's oyunlarıyla alakalı bir kampanya başladı. 8 Aralık tarihinde sona erecek kampanya kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. İndirime giren video oyunlarının bir kısmına yukarıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Rainbow six Siege'in fiyatı yüzde 60 oranında indirime girerek 89 TL'den 35,60 TL'ye düştü. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

2017 yılının mart ayında piyasaya sürülen Ghost Recon Wildlands de indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Yüzde 75 oranında indirime giren oyunun fiyatı 225 TL'den 56,25 TL'ye düştü. Fiyatı 89 TL'den 22,25 TL'ye düşen Ghost Recon: Future Soldier da yüzde 75 indirime girdi.

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken Splinter Cell Blacklist'in fiyatı, yüzde 75 oranında indirime girerek 89 TL'den 22,25 TL'ye düşerken Splinter Cell Conviction Deluxe Edition ise 16,99 TL fiyat etiketine sahip oldu.