Toplama Bilgisayar Almak Hayal Olabilir! Bandrol Ücreti Yolda

Türkiye'de bilgisayar kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Eğer ortaya atılan iddia doğruysa toplama bilgisayarlardan da artık TRT bandrol ücreti alınmaya başlanacak. Bununla birlikte toplama bilgisayarların fiyatında bir artış yaşanacak.

Toplama Bilgisayarlara TRT Bandrol Ücreti Gelebilir

Şu anda bilgisayarlar ve tabletlerde yüzde 4 oranında bandrol bedeli uygulanıyor. Bu ücret, cihazların satış fiyatına doğrudan yansıyor ancak bugüne kadar toplama bilgisayarlar bu uygulamanın dışında tutuluyordu. İddiaya göre yeni düzenleme ile birlikte bu muafiyet sona erecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi hâlinde toplama bilgisayara yüzde 4 bandrol ücreti gelecek. Yeni düzenleme, bilgisayar pazarında fiyatlandırma politikalarını doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla bu karar, teknoloji meraklıları ve kendi sistemini kurmayı tercih eden kullanıcılar için yeni bir maliyet anlamına geliyor.

Toplama bilgisayarlar, kullanıcıların bütçelerine ve performans beklentilerine en uygun bileşenleri seçmelerine olanak tanıdığı için popüler bir alternatifti. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte toplama bilgisayarların hazır markalı sistemlere karşı olan rekabet avantajı da azalacak.

Piyasada halihazırda bandrol ücretine tabi olan hazır masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarla toplama sistemler arasındaki fiyat makası daralabilir. Toplama PC'lere bandrol ücreti gelecek iddiası ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.