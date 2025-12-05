Total War: Medieval III Duyuruldu: Yıllar Sonra Seri Devam Edecek!

Total War: Medieval'ın dönüşü muhteşem olacak gibi görünüyor. Yıllardır beklenen devam oyunu sonunda duyuruldu. Muhtemelen çıkışı için epey bekleyeceğiz, ama duyurusu bile oyuncuları sevince boğmaya yetti. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yaklaşık Yirmi Yılın Ardından Yeni Total War: Medieval Geliyor

Medieval II: Total War, ilk olarak 2006 yılında PC için satışa sunulmuştu. 2016 yılında Linux ve MacOS için de yayınlanmasının ardından, 2022 yılında Android ve iOS tabanllı mobil cihaz kullanıcılarıyla da buluşmuştu. Devam oyununun gelişi uzun zamandır bekleniyordu ve müjdeli haber sonunda geldi. Selefi üzerinde hemen hemen yirmi yıldır çalışan oyun yönetmeni Pawel Wojs, ardın üçüncü oyunda lider konumda bulunacak.

Geliştiricinin hedefi ise Medieval dünyasında geçen bir Total War sandbox oyunu yapmak ve tarihin akışını değiştirecek bir deneyim sunmak. Bunu başarabilmek için de oyuncuları tarihi gerçeklik ile etkilemek ve oyunun dünyasının hakikaten makul şekilde karşılık vermesini sağlamak.

Söylenene göre Total War: Medieval III, halihazırda geliştirme öncesi safhanın başlarındaymış. Çıkışına yıllar var iken açılış aşamalarının geçildiği belirtiliyor. Ayrıca oyun motorunun bir sonraki evrimi olan Warxore'u da sağlamışlar. Bu da animasyon sistemi, tasvir ve senaryo modundaki yapı bloklarının orta çağ dönemini mümkün olan en gerçekçi şekilde tasarlanabilmesi için yeni ve iyileştirilmiş araçların kullanılacağı anlamına geliyor.

Bakalım bizleri nasıl bir yeni nesil Total War: Medieval bekliyor? Elbette bunu öğrenebilmek için önümüzde yıllar var, ama ilk detayları öğrenebilmek için sabırsızlıkla bekleyeceğimize şüphe yok. Gelişmeleri merakla takipte olacağız.