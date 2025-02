Bu Kampanya Kaçmaz: Total War: Warhammer Serisinde Büyük İndirim!

Total War Warhammer serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başlatıldı. Steam üzerinden başlatılan kampanya kapsamında üç farklı Warhammer oyunu ve çeşitli DLC'ler indirime girdi. Kampanya 27 Şubat 2025'te sona erecek.

Total War Warhammer Oyunları İndirime Girdi

Serideki üç oyunun yer aldığı Total War Warhammer Trilogy yüzde 70 oranında indirime girdi. Bu sürümün fiyatı 142,47 dolardan (5.187 TL) 12,49 dolara (454 TL) düştü.

Strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Total War Warhammer yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.820 TL) 12,49 dolara (454 TL) düştü. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun 86 Metacritic puanına sahip.

Yüzde 60 oranında indirime giren Total War Warhammer 3 oyunu 49,99 dolardan (1.820 TL) 19,99 dolara (727 TL) düştü. 2022 yılında satışa sunulan ve büyük beğeni toplayan oyun 86 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.

Creative Assembly tarafından geliştirilen Total War Warhammer 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. 87 Metacritic puanına sahip oyunun fiyatı 49,99 dolardan 12,49 dolara düştü.

Champions of Chaos DLC'si yüzde 50 indirim ile 12,99 dolardan (472 TL) 6,49 dolara (236 TL), Forge of the Chaos Dwarfs DLC'si 19,99 dolardan (727 TL) 9,99 dolara (363 TL) düştü. Daha birçok indirilebilir içeriğin fiyatı düştü.