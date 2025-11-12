Merakla Beklenen Toy Story 5'in Fragmanı Yayınlandı

Toy Story (Oyuncak Hikâyesi) serisinin yeni filmi merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Toy Story 5'in fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu, filmin konusu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Peki, yeni Oyuncak Hikâyesi filmi neler sunacak?

Toy Story 5'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

Pixar'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Oyuncak Hikâyesi 5'in fragmanı yayınlandı. 49 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 1.7 milyonu aştı. 62 beğeni alan tanıtım videosuna çok fazla sayıda yorum yapıldı.

Toy Story 5'in Konusu

Toy Story 5, Buzz, Jessie ve diğer oyuncakların teknolojik cihazlara karşı vereceği mücadeleyi konu alacak. Hikaye, Bonnie'nin, oyuncaklarla oynamak yerine vaktini Lilypad isimli tablete ayırmasıyla başlayacak. bu durum, geleneksel oyuncaklar için yeni bir tehdit oluşturacak. Film, oyuncakların mizah ve duygusallık dolu bir hikâyeyle teknoloji çağında hayatta kalma savaşını anlatacak.

Toy Story 5'in Seslendirme Kadrosu

Tom Hanks

Greta Lee

Tim Allen

Ernie Hudson

Joan Cusack

Tony Hale

Blake Clark

Conan O'Brien

Toy Story 5'in seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Greta Lee ve Tim Allen dahil olmak üzere pek çok isim yer alacak. Tom Hanks "Woody" karakterini, Greta Lee "LilyPad" karakterini, Tim Allen "Buzz Lightyear" karakterini, Joan Cusack "Jessie" karakterini, Ernie Hudson ise "Combat Carl" karakterini seslendirecek.

Toy Story 5 Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından uzun süredir beklenen Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde vizyona girecek. Toy Story 4 2019 yılında, Toy STory 3 2010 yılında, Toy Story 2 1999 yılında, Toy Story ise 1995 yılında izleyiciler ile buluşmuştu.