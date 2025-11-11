V for Vendetta Dizisi Geliyor! İlk Detaylar Paylaşıldı

V for Vendetta'nın dizi uyarlaması geliyor. Dizinin yapımcılığını kimlerin üstleneceği ve nasıl bir hikâyeye sahip olacağı da dahil olmak üzere çok önemli bilgiler aktarıldı. Şu anda yapım aşamasında olduğu belirtilen dizi uyarlaması şimdiden izleyici kitlesini heyecanlandırmaya başlamış durumda.

V for Vendetta Dizisinin Ekibi Açıklandı

V for Vendetta'nın dizi uyarlaması için yazılacak senaryo, Pete Jackson tarafından kaleme alınacak. Dizinin baş yapımcıları arasında ise DC Studios'tan James Gunn ve Peter Safran yer alıyor. Ayrıca Ben Stephenson ve Leanne Klein'in de projede yapımcı olarak görev üstleneceği belirtildi.

Yapımcılığını Warner Bros. Television'ın üstleneceği yapım, Alan Moore tarafından yazılıp David Lloyd tarafından çizilen ve ilk olarak 1982 yılında yayınlanan aynı isimli çizgi romandan uyarlanacak. Bilmeyenler için V for Vendetta, distopik bir gelecekteki İngiltere'de geçiyor. Hikâyenin merkezinde daha çok Guy Fawkes maskesi ile bilinen "V" isimli bir karakteri bulunuyor.

Dizinin senaryosu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı ancak diziler bir hikâyeyi çok ayrıntılı bir şekilde işleme imkânı sunduğu için bu yapımda orijinal hikâye çok daha derinlemesine ele alınabilir. Temelinde yine V'nin ortaya çıkışı ve eylemlerine odaklanılması muhtemel. Ayrıca Every Hammond ile arasındaki ilişki de dizide önemli yer kaplayabilir.

V for Vendetta ile ilgili planlarda herhangi bir değişiklik olmazsa bu HBO'nun çizgi romana dayanan en yeni canlı aksiyon uyarlaması olacak. Daha önce Matt Reeves'in The Batman filminin doğrudan devamı niteliğindeki The Penguin ve distopik bir süper kahraman hikâyesi sunan Watchmen ile büyük bir başarı elde edildi.

Yakın zamanda Lanterns isimli yeni bir yapım daha yayın hayatına başlayacak. Bu dizi, Green Lantern (Yeşil Fener) ve Hal Jordan gibi karakterlere odaklanacak. 2026 yılının başlarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. V for Vendetta ise bu projelerden farklı olarak James Gunn'ın kurduğu yeni DC evreni ile doğrudan bağlantılı olmayabilir. Dizi daha çok alternatif dünyada geçecek gibi görünüyor. En iyi aksiyon filmleri arasında yer alan V for Vendetta'nın (2006) yarattığı etkiden söz edilip edilemeyeceğini ise zaman gösterecek.