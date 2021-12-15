Toyota 16 Adet Elektrikli Araba Konseptini Duyurdu

Tüm otomotiv dünyası elektrikli arabaya binerken, Japon otomobil üreticileri zamanın biraz gerisinde kaldı. Toyota'nın 16 adet elektrikli araba konsepti ise bu atılımı hızlandırmak istiyor.

Akio Toyoda'nın hidrojen yakıt hücresi tahriki gibi diğer alternatifler varken sadece elektrikli arabaları takip etme konusundaki çekincelerine rağmen Toyota bu alanda ilerledi ve hem Toyota hem de Lexus için gelecekteki elektrikli araçların tüm modellerini ortaya çıkardı.

Japon üretici; SUV'ler, kamyonetler, otobüsler, arazi araçları ve çeşitli spor otomobiller dahil olmak üzere her iki markada 16 yeni konsept tanıttı. CEO Akio Toyoda, konu karbon emisyonlarını azaltmak olduğunda elektrikli araçların şu anda en umut verici seçeneklerden biri olduğunu kabul etti, ancak aynı zamanda tek bir seçenek ile herkesi mutlu etmenin imkansız olduğunu da söyledi.

Toyota'nın 16 adet elektrikli araba konsepti

Toyota, biri 'karbon azaltan araçlar' ve diğeri 'karbon nötr araçlar' olarak sınıflandırılan iki elektrifikasyon stratejisi belirledi. Bu planın bir parçası olarak Toyota, bZ ailesine bZ4X ile birlikte yaşayacak yeni eklemeler de dahil olmak üzere bir dizi yeni elektrikli araba konseptini ortaya çıkardı.

bZ "SIFIR'ın ötesinde" anlamına geliyor ve Toyota'nın sıfır emisyonun ötesine geçme niyetini belirtiyor. bZ, birden fazla araç arasında paylaşılabilen özel bir akülü elektrikli araba platformudur. Toyoda'nın sunumda ortaya çıkardığı diğer konseptler arasında orta boy bir sedan ve Toyota filosundaki Sequoia ile aynı rolü oynayacak olan üç sıra koltuklu büyük bir SUV vardı.

Bu konseptlerden özel olarak bahsetmedi, ancak sunuma eşlik eden görüntüler ayrıca bize tamamen elektrikli bir kamyonu, Suzuki Jimny'ye benzeyen küçük bir arazi aracını ve muhtemelen MR2 adını canlandırabilecek yeni nesil Toyota GR86'yı gösterdi.

Toyoda, Lexus'un elektrikli geleceği hakkında da konuştu. Önizlenen Lexus konseptleri arasında, UX'ten LX'e kadar tüm serinin yerini alacak çeşitli crossover'lar gösterildi. Açıklama, Lexus'un ilk elektrikli otomobili olan Lexus RZ SUV'yi şimdiye kadarki en iyi şekilde görmemizi sağladı.

Ancak daha da ilginci Lexus sportif elektrikli araç kategorisini çoğaltıyor. Sadece şık dört kapılı konseptler mevcut değil aynı zamanda biri üstü açılır diğeri coupe olan iki alçak, iki kapılı spor otomobil gördük.

Toyota, 2030 yılına kadar binek araçlardan ticari araçlara kadar tüm segmentleri kapsayan 30 adet tam akülü elektrikli araç planlıyor. Şirket, 2030 yılına kadar küresel olarak 3,5 milyon pilli elektrikli araç satmak istiyor ve 2035 yılına kadar elektrikli araçların tüm küresel satışların %100'ünü oluşturmasını istiyor.