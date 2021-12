Toyota Uzaktan Araba Çalıştırma Özelliği İçin Abonelik İsteyecek

Toyota uzaktan araba çalıştırma özelliği için oldukça ilginç bir adım atmaya hazırlanıyor. Otomotiv devi, abonelik hizmeti sunacak. Sürücülerin bazı özelliklere erişebilmesi için aylık ücret ödemesi gerekecek. Şirket tarafından alınan karara dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Toyota Uzaktan Araba Çalıştırma İçin Abonelik Hizmeti Sunacak

Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota, ürettiği otomobillerde yer alan bazı özelliklerin kullanılabilmesi için her ay belirli miktarda ücret isteyecek. Abone olmayan sürücüler, anahtar üzerinden bazı özellikleri kullanamayacak.

The Drive tarafından paylaşılan bir rapora göre 2018 ve daha sonra piyasaya sürülen Toyota otomobillerinin deneme süresi sona erdikten sonra uzaktan araba çalışma özelliği için abone olunması gerekecek.

Yeni bir Toyota otomobil satın alan sürücüler acil yardım ve uzaktan işlevsellik gibi özellikleri içeren bir deneme sürümüne sahip olacak. Deneme süresi sona erdikten sonra söz konusu işlevleri kullanmaya devam etmek için bir abonelik ücreti ödemesi gerekli olacak.

Deneme süresinin uzunluğu paketlere göre değişiklik gösterecek. Örneğin, deneme süresi Audio Plus paketinde 3 yıl iken Premium Audio Plus paketinde ise 10 yıl olacak. Kullanıcılar, süre sona erdikten sonra her ay belirli miktarda ücret ödeyerek Remote Connect olarak isimlendirilen uzaktan çalıştırma özelliğine kullanmaya devam edebilecek.

Premium Audio Plus paketi ile birlikte gelen 10 yıl deneme süresi uzun görünebilir fakat aslında pek de uzun değildir. Öyle ki iSeeCars tarafından yapılan bir araştırma, ortalama bir araç sahibinin arabasını yaklaşık olarak 8,4 yıl boyunca kullandığını gözler önüne serdi. Toyota marka araç sahipleri ise otomobillerini 9 yıl boyunca kullanıyor.

10 yıllık deneme süresi boyunca otomobilin başka bir kişiye satılması, uzaktan çalıştırma işlevinin devre dışı kalmasına yol açabileceği ileri sürüldü fakat bu konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Toyota Abonelik Hizmetinin Ücreti Ne Kadar Olacak?

Abonelik hizmetinin ücreti de belli oldu. Aktarılan bilgilere göre kullanıcıların Remote Connect özelliğini kullanmaya devam edebilmek için aylık 8 dolar ya da yıllık 80 dolar ödemesi gerekecek.

Otomobil üreticilerinin, sürücülerin akıllı telefonları aracılığıyla otomobillerini izlemesine, kilitlemesine veya çalıştırmasını sağlayan uygulamalar için ücret alması son yıllarda daha yaygın hale geldi.

Toyota'nın uzaktan araba çalıştırma özelliği için abonelik hizmeti sunacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.