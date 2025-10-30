Toyota Lüks Otomobil Pazarına Giriyor: İşte İlk Otomobil Modeli!

Piyasada uzun yıllardır uygun fiyat ve dayanıklılık kavramları ile özdeşleşen Toyota, kısa bir süre önce oldukça önemli bir stratejik karara imza attı. Japon otomotiv devi, lüks segment üreticileriyle doğrudan rekabet etme hedefiyle Century adını verdiği yeni markasını resmen tanıttı.

Markanın ilk konsepti de bu duyuruyu takiben kamuoyuna sunuldu. Tasarımıyla özellikle Rolls-Royce ve Bentley gibi markaların lüks modellerini çağrıştıran yeni konsept şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte detaylar!

Toyota Century'den Rolls-Royce Spectre'a Meydan Okuyan Yeni Otomobil Yolda

Adını 1967 yılından bu yana Toyota'nın mühendislik zirvesini temsil eden efsanevi modelinden alan Century, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Japonya Mobilite Fuarı ile birlikte resmen otomotiv sahnesine çıktı. Yepyeni bir coupe konsepti ile duyurulan yeni marka, ilk konseptiyle lüks otomobil üreticilerine dişli bir rakip olacağının sinyallerini verdi.

Daha önceki Century modellerinden tamamen farklı bir çizgide tasarlanan yeni konsept, sıradışı kayar kapıları ve iç mekandaki üç koltuklu yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tek bir sürücü koltuğunun hemen arkasına konumlandırılmış iki arka koltuk konseptin kişiselleştirilmiş lüks anlayışını gözler önüne seriyor.

Aracın diğer tasarım ögeleri ise doğrudan Rolls-Royce'un ünlü Spectre modeline göndermelerde bulunuyor. Zira Spectre'de olduğu gibi bu konseptte de yüksek omuz çizgisi, arkaya doğru eğimli tavan hattı ve arka camın olmaması gibi detaylarla karşılaşıyoruz.

Yeni konseptin teknik detayları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak aracın ön kaputunda yer alan havalandırma deliklerinden yola çıkılarak yaklaşan otomobilin hibrit bir güç ünitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. Toyota'nın Century Sedan ve SUV modellerinin de hibrit sistemi benimsemesi bu iddiaları güçlendiriyor.

Yeni Lüks Marka Globale Açılacak mı?

Toyota, düzenlenen lansmanda yeni coupe konseptinin ne zaman hayata geçirileceği konusunda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bununla birlikte markanın Japonya dışındaki pazarlara açılıp açılmayacağı da henüz kesinleşmedi.

Mevcut Toyota Century modelleri genellikle yalnızca Japonya içerisinde satışa sunulsa da yeni Century markasının global bir lüks oyuncusu olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda markanın gelecekte Birleşik Krallık gibi lüks otomobil pazarının popüler olduğu bölgelerde faaliyet yürüttüğüne şahit olabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Century konsepti en çok satılan lüks arabalar listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.