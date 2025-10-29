Sonunda Yapıldı: Elektrikli Toyota Corolla Tanıtıldı!

Japon otomotiv devi Toyota merakla beklenen elektrikli Corolla modeline yönelik ilk detayları paylaştı. Japan Mobility Show 2025 kapsamında tamamen elektrikli olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Corolla Concept, önceki modellerine kıyasla çok daha sportif gözüküyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Toyota Corolla Elektrikleniyor!

Toyota, uzun süredir merakla beklenen elektrikli hamlesini sonunda Corolla üzerinden göstermeye başladı. Japon üretici Japan Mobility Show 2025 kapsamında tamamen yeni bir Corolla konseptini tanıtarak modelin gelecekte hem elektrikli hem hibrit hem de benzinli versiyonlara sahip olacağının sinyalini verdi.

Dünyanın en çok satılan otomobili olan Corolla bu kez çoklu güç seçeneği felsefesiyle karşımıza çıktı. Toyota “her pazarın enerji altyapısı farklı” düşüncesinden yola çıkarak, modelin farklı motor tipleriyle üretileceğini açıkladı. Böylece Corolla’nın elektrikli versiyonu kadar, hibrit ve içten yanmalı motorlu seçenekleri de aynı platform üzerinde yer alabilecek.

Toyota CEO’su Koji Sato yeni yaklaşımı “Corolla her zaman herkes için bir otomobil oldu, bunu sürdürmenin yolu da seçenek sunmaktan geçiyor” sözleriyle özetledi. Bu açıklama, markanın tam elektrifikasyona temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü ancak yönünü artık net biçimde belirlediğini gösteriyor. Daha iddialı bir tasarım anlayışı ile gelen otomobilin teknik detayları ise şu an için açıklanmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...