Corolla'da 400 Bin TL İndirim: Toyota Şubat Kampanyaları Belli Oldu!

Japon otomobil markası Toyota, Türkiye pazarı için Şubat kampanyalarını açıkladı. 1 Şubat - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya sayesinde sıfır araç satın almak isteyenler uygun fiyatlardan yararlanacak. İşte Toyota Şubat 2026 sıfır araç kampanyaları listesi ve detaylar...

Toyota 2026 Şubat Sıfır Araç Kampanyaları!

Toyota 2026 Şubat ayına özel olarak Corolla modelinde 400 bin TL nakit indirimi yaparken diğer modeller için hem nakit indirimi hem de kredi fırsatları sundu.

Şubat ayı kampanyalarının merkezinde yer alan Corolla Sedan uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 400 bin TL indirim sonrasında 2 milyon 96 bin TL'den 1 milyon 699 bin TL’ye düşen mıodel yeni sahiplerinin Toyota bayilerinde bekliyor.

Pick-up tarafında ise Hilux 1 milyon TL faizsiz kredi ve 190 bin TL nakit indirim sunarken, hibrit tarafta Toyota C-HR Hybrid 2 milyon 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuldu. Corolla Hatcback Hybrid ise 370 bin TL nakit indirimine sahip.

Toyota, ticari kullanıcılar içinse Şubat ayına özel Proace City Cargo modeli için 350 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya 50 bin TL net nakit indirimi sunuyor. Proace City modelinde ise 300 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunurken başlangıç fiyatı 1 milyon 584 bin TL seviyesinde yer alıyor.

Toyota Şubat 2026 Kampanyaları Binek/Pick-up

Corolla Sedan: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.699.000 TL İndirim: 400 bin TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.699.000 TL İndirim: 400 bin TL Toyota C-HR Hybrid: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.150.000 TL İndirim: Yüzde 70 ÖTV avantajı

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.150.000 TL İndirim: Yüzde 70 ÖTV avantajı Corolla Hatchback Hybrid: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.157.000 TL İndirim: 370 bin TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.157.000 TL İndirim: 370 bin TL Yaris Cross Hybrid: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.269.000 TL İndirim: 390 bin TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.269.000 TL İndirim: 390 bin TL Yaris Hybrid: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.934.000 TL İndirim: 200 bin TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.934.000 TL İndirim: 200 bin TL Hilux 4x2: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.455.000 TL

Toyota Şubat 2026 Kampanyaları Ticari

Proace City Cargo: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.222.000 TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.222.000 TL Proace City: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.584.000 TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.584.000 TL Proace Verso: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.279.000 TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 2.279.000 TL Proace Cargo: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.574.000 TL

Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.574.000 TL Proace Max: Kampanyalı başlangıç fiyatı: 1.626.500 TL

Peki siz Toyota 2026 Şubat kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...