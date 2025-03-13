Toyota Kendi Kendini Şarj Edebilen Yeni Minik Otomobilini Tanıttı

Japonya merkezli ünlü otomobil üreticisi Toyota, son dönemde uzun bir süredir beklenen yeni elektrikli araçlarını nihayet sergilemeye başladı. Son olarak Çin'de oldukça uygun bir fiyata sahip yeni elektrikli SUV'unu piyasaya süren şirket, şimdiyse modern tasarımıyla dikkat çeken yeni bir elektrikli modelini daha tanıttı.

Toyota FT-Me isimli yeni otomobil, kompakt yapısı ve şehir içi sürüşler için birebir olan mobilite tasarımının yanı sıra kendi kendini şarj edebilmesiyle de şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

Toyota FT-Me Özellikleri

Japon otomotiv devinin yeni mobilite aracı, oldukça fütüristik bir tasarıma ev sahipliği yapmasının yanında oldukça kompakt bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Yaklaşık olarak 2.5 metre uzunluğa sahip olan aracın, standart bir park alanının yalnızca yarısını doldurabildiği belirtiliyor.

Yeni aracın tasarımında en çok dikkat çeken detaylardan biri de herhangi bir yan aynanın olmaması. Aynalar yerine trafiği kontrol etmek için kameraları kullanan otomobil ayrıca, direksiyonunda fren ve gaz pedallarıyla aynı görevi gören dokunmatik bir sisteme sahip. Bu sistemi engelli bireyler için geliştirdiğini söyleyen Toyota, aracın bu özelliğiyle sayesinde fren ve gaz pedallarına ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Toyota FT-Me'nin en ilginç özelliği ise kendi kendini şarj edebilmesi. Tavanında büyük güneş panellerine ev sahipliği yapan otomobil, bu sayede 30 kilometreye kadar kendini şarj ederek yol alabiliyor. Aracın toplam menzilinin ise 80-100 kilometre civarında olabileceği söyleniyor.

Mobiliteye uygun tasarımı ve fena olmayan elektrikli performansıyla şimdiden büyük ilgi gören yeni FT-Me'nin ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Toyota, konsept aşamasında olduğunu belirttiği otomobilinin fiyatını ve gelecekte hangi bölgelerde satışa sunulacağı konusunda şimdilik herhangi bir bilgi vermedi.

Peki siz yeni Toyota FT-Me hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...