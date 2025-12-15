Toyota Çalışmalara Başladı: Yakında Aracınızı iPhone ile Açabileceksiniz

Teknoloji ve otomotiv dünyasının devleri arasındaki iş birlikleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak pek çok markanın halihazırda dahil olduğu Apple Car Key kervanına dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Toyota da katılmaya hazırlanıyor.

Gelen son bilgilere göre Apple, arka plan kodlarında önemli bir güncellemeye giderek desteklenen şirketler listesine Toyota'yı da ekledi. Söz konusu güncelleme araç sahiplerinin yakın gelecekte fiziksel anahtar taşıma derdinden kurtulacağına işaret ediyor. İşte detaylar!

Toyota Araçları iPhone ile Kontrol Edilebilecek

Kodlarda yapılan keşiflere göre Toyota sessiz sedasız bir şekilde Apple'ın dijital anahtar platformuna entegre olmaya hazırlanıyor. Apple'ın ilk kez 2020 yılındaki WWDC etkinliğinde tanıttığı bu özellik kullanıcıların iPhone veya Apple Watch cihazlarını kullanarak araçlarını kilitlemesine, açmasına ve hatta çalıştırmasına olanak tanıyor.

Peki bu sistem nasıl çalışacak? Apple Car Key genel olarak araç sahiplerine üç farklı kullanım senaryosu sunuyor:

Pasif Giriş: Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken araca yaklaştığınızda kapılar otomatik olarak açılır, uzaklaştığınızda ise kilitlenir.

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken araca yaklaştığınızda kapılar otomatik olarak açılır, uzaklaştığınızda ise kilitlenir. Yakınlık Algılama: Cihazınızı kapı koluna veya anahtar okuyucuya yaklaştırarak aracın kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Cihazınızı kapı koluna veya anahtar okuyucuya yaklaştırarak aracın kontrolünü sağlayabilirsiniz. Uzaktan Kontrol: Aracınızı belirli bir mesafeden kilitleyebilir, kilidini açabilir veya temel fonksiyonları yönetebilirsiniz.

Apple Car Key'in üçüncü taraf uygulamalara göre en avantajlı özelliği ise Ekspres Modu. Bu özellik sayesinde iPhone'unuzun şarjı bitmiş olsa bile belirli bir süre boyunca Face ID veya parola girmeden aracınızı açabiliyorsunuz.

Apple Car Key Desteği Hangi Toyota Modellerine Gelecek?

Toyota cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle özelliğin halihazırda yollarda olan mevcut modellere bir güncellemeyle mi geleceği, yoksa sadece yeni piyasaya sürülecek araçlarda mı bulunacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Hatırlayacağınız üzere başlangıçta yavaş bir yayılma süreci izleyen Apple Car Key son dönemde büyük bir ivme kazanmış durumda. Halihazırda BMW, BYD, Mercedes-Benz, Kia gibi pek çok markanın dahil olduğu bu özelliği son olarak Rivian da kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Toyota'nın da listeye eklenmesiyle birlikte kullanım oranının önemli ölçüde artması bekleniyor.

Toyota veya Apple cephelerinden resmi bir açıklama geldiğinde tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!