Toyota Çocukları Okula Getirip Götüren Sürücüsüz Aracını Tanıttı!

Otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinden Toyota, kısa bir süre önce sergilediği yeni konseptiyle çocuk taşımacılığına dair bilinen tüm kuralları yıkmaya hazırlanıyor. Şirket, ebeveynlerin aklına "Çocuğumu sürücüsüz bir araca emanet eder miyim?" sorusunu getiren, tamamen otonom ve sadece çocuklar için tasarlanmış elektrikli otomobili Mobi'yi resmen tanıttı.

Toyota Mobi Nasıl Çalışıyor?

Yeni Toyota Mobi, ebeveynlerin güvenini kazanabilecek ve aynı zamanda çocukların ilgisini çekebilecek tasarım hatlarına sahip. İlk bakışta Pixar karakterlerini anımsatan bu minik araç, yollarda ve park yerlerinde daha kolay fark edilmek için fosforlu yeşil-siyah veya mavi mor-turuncu gibi renk kombinasyonlarıyla birlikte geliyor.

Aracın kabinine erişim yukarı doğru açılan martı kanadı tarzı bir cam tavan sayesinde sağlanıyor. İç mekanda çocuklara uygun rahat ve tek kişilik bir koltuk bulunuyor. Ön taraftaki yanıp sönen ve hareket eden dairesel LED gözler ise Mobi'ye kişisel bir görünüm kazandırıyor. Tavandaki kulak benzeri antenler ise aracın çevresini algılamasını sağlayan gelişmiş sensörler olarak işlev görüyor.

Gelelim sürüş özelliklerine. Elektrikli bir motorla çalışan otomobil, hız, trafik, engel tespiti gibi pek çok otonom fonksiyonu yerleşik yapay zeka sistemine devrediyor. Bu sistem, etrafındaki kameralar ve sensörler aracılığıyla hareket ve engelleri tespit ederek çocukları gerçek dünya trafiğinin karmaşasından koruyor.

Aracın UX Friend isimli özel yapay zeka asistanı ise yolculuk boyunca çocuklarla konuşuyor, onlara otonom aracı sürme konusunda hayali talimatlar vererek yolculuğa dahil hissettiriyor ve seyahat esnasında onları meşgul tutuyor.

Toyota bu bilgilerin dışında yeni mobilite çözümünün teknik özellikleri hakkında daha fazla açıklamaya yapmadı. Bu nedenle otomobilin azami hızı ve güvenlik önemleri gibi kritik detaylar hala merak konusu.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Şirket, Japan Mobility Show 2025 fuarında sergilediği Mobi'nin henüz konsept aşamasında olduğunun altını çiziyor. Uzmanlara göre projenin önündeki en büyük zorluk çocukların tek başına seyahatlerine yönelik mevcut yasal düzenlemelerin halen oldukça yetersi ve kritik olması.

Mevcut tabloda Toyota Mobi'nin ticari hayata geçebilmesi için kat etmesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Zira, şirketin gerçek yolcular ve gerçek dünya testleri ile Mobi'nin güvenilirliğini kanıtlaması ve ilgili ülkelerin de bu yenilikçi ulaşım çözümüne tam olarak güven duyması gerekmekte.

Peki siz Toyota'nın yeni sürücüsüz çocuk aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.