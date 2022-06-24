Toyota Üretim Hatası Nedeniyle Sattığı Aracı Müşterilerden Geri İstiyor

Toyota, yeni aracı bZ4X elektrikli crossover SUV'sini piyasaya sürüldükten iki ay sonra küresel çapta geri çağırdı. Otomobil üreticisi, sürüş sırasında tekerlek üzerindeki poyra cıvatalarının gevşeyebileceğini ve bunun da tüm tekerleğin ayrılmasına neden olabileceğini söyledi. Doğal olarak Toyota, araç sahiplerini sorun çözülene kadar araçlarını kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Bu satılan araçları geri çağırma politikası, 2030 yılına kadar 30 pilli elektrikli modeli piyasaya sürmek için 17,6 milyar dolar harcama sözü veren dünyanın en büyük otomobil üreticisi için önemli bir gerilemeyi temsil ediyor. Müşteri teslimatlarına iki aydan kısa bir süre önce başlayan bZ4X, Toyota'nın elektrikli araçlara geçme konusundaki gecikmiş girişiminde bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

Toyota Sorunun Kaynağını Hâlâ Araştırıyor

Toyota, gevşek poyra cıvatalarının nedeninin hâlâ araştırıldığını söyledi. Müşterilerin, servis için bZ4X'i alacak ve ücretsiz olarak destek sağlayacak olan yerel yetkili Toyota bayisini bilgilendirmeleri tavsiye ediliyor. Geri çağırmaya konu olan 2.700 araçtan 2.200'ü Avrupa, 280'i Kuzey Amerika, 110'u Japonya ve 60'ı Asya'nın geri kalanına gönderildi. Araçların çoğu tüketicilere teslim edilmedi.

bZ4X, bir geri çağırma politikası ile vurulan en son EV olsa da kıyaslandığında en ciddi olanlardan biri gibi görünüyor. Ford, geçen hafta 49.000 Mustang Mach-E SUV için bir geri çağırma talebinde bulundu ancak sorunun kablosuz bir yazılım güncellemesiyle çözülebileceği konusunda da ısrarcıydı. Diğer EV'ler de çeşitli yazılım hataları ve diğer küçük sorunlar nedeniyle geri çağrılmıştı.

Geri çağırma, artan benzin fiyatları ve satın alınabilecek artan sayıda model sayesinde elektrikli araçlara olan talebin istikrarlı bir şekilde arttığı bir zamanda gerçekleşti. Tesla pazara hâkim olmaya devam ediyor ancak eski otomobil üreticileri orta sınıf crossover'ların ve lüks araçların piyasaya sürülmesiyle zemin kazanıyor. Enflasyon, yüksek talep ve lityum iyon pilleri oluşturan materyaller gibi temel malzemelerin artan maliyeti sayesinde fiyatlar da yükseliyor.