Toyota Açıkladı: Supra Üretimi Bitiyor mu?

Toyota'nın efsanevi spor otomobili Supra Mk5 neslinin sona erdiğini işaret eden Final Edition ile piyasadan çekilmeye hazırlanıyor. Ancak bu vedanın uzun soluklu olmayacağı noktasında otomobilin hayranları oldukça meraklı. Zira Supra, Toyota'nın en ikonik modeli olarak tarihe geçmekte ve tüketiciler bu noktada otomobilin üretiminin bitip bitmeyeceği oldukça önemli. Peki Toyota yetkililerinden gelen açıklama ne yönde? İşte konuyla ilgili detaylar...

Toyota Supra Üretimi Bitiyor Mu?

Toyota Supra için artık veda vakti geliyor. Zira Toyota, Final Edition adını verdiği özel bir modelle de bu durumu tescilledi diyebiliriz. Ancak bu vedanın uzun soluklu olup olmayacağı büyük bir merak konusuydu. Konuyla ilgili olarak Toyota yetkililerinden gelen açıklamalar ise yeni bir Supra üzerinde halihazırda çalışıldığını doğrularken modelin resmi tanıtımı birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini bildiriyor. Yani Supra hayranları için sevindirici haber geldi diyebiliriz!

Toyota Motor Kuzey Amerika Ürün Planlama ve Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Cooper Ericksen’in MotorTrend’e verdiği röportajda, yeni nesil Supra’nın gelişiyle ilgili net tarihlerin henüz belli olmadığı ifade edildi. Ancak markanın bu kez uzun bir ara vermek istemediği de açıkça vurgulandı. Mk4 Supra’nın üretiminin 1998’de sona erdiği ve yeni bir Supra’nın ancak 21 yıl sonra piyasaya döndüğü düşünüldüğünde bu sürenin kısalacağı yönündeki beklentiler Supra hayranları için umut verici.

Öte yandan Toyota’nın öncelik sıralaması da planların şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Yeni nesil RAV4 ve Camry gibi daha geniş kitlelere hitap eden ve ticari anlamda büyük önem taşıyan modellerin geliştirme sürecine ağırlık verilmesi eğlence odaklı Supra gibi araçların biraz daha beklemesini gerektirecek gibi duruyor. Yeni Supra'nın altyapısı konusunda da dikkat çekici detaylar var.

Mevcut Supra BMW Z4 platformunu temel alarak piyasaya sürülmüştü. Ancak bu iş birliği hakkında bazı çekinceleri olduğu bilinen Toyota yeni projede farklı bir üreticiyle iş birliği arayışına girebilir. Şu anda hangi markalarla temas kurulduğu açıklanmasa da otomotiv dünyasında bu ortaklık konusu şimdiden merak konusu olmuş durumda. Yeni nesil Supra için zaman çizelgesi tam olarak netleşmese de markanın hedefi oldukça net. Bu kez araya fazla bir süre sokmadan en iyi spor otomobili yeniden yapmak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...